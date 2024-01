Etter å ha vunnet The Treble med Manchester City sist sesong, forlot Aymeric Laporte europeisk fotball for å spille sammen med blant annet Cristiano Ronaldo hos saudiarabiske Al-Nassr.

Mens superstjernen Ronaldo under en prisutdeling i Dubai fredag var full av lovord om Saudi Pro League, og mente den ikke var dårligere enn en av europeisk fotballs beste ligaer Ligue 1, så var lagkamerat Laportes beskrivelse langt mindre positiv.

Et halvt år etter at han flyttet fra England forteller han til den spanske avisen AS at livet i Saudi-Arabia ikke bare er en dans på roser.

1 / 3 VG I SAUDI-ARABIA: Før jul var VG i på Al-Nassr-kamp for å lage en reportasje om innsiden av fotballen i Saudi-Arabia.





– Det er en stor endring sammenlignet med europeisk fotball, men til syvende og sist handler alt om å tilpasse seg, sier den spanske landslagsspilleren til avisen, og fortsetter:

– De har ikke gjort det lett for oss. Mange spillere er misfornøyde. Mange av oss har kommet hit ikke bare for fotballens del. Mange av oss er fornøyde med det, men jeg ønsker også noe mer i form av livskvalitet enn bare den økonomiske biten.

Han sier videre at spillerne forhandler med klubbene for å forbedre forholdene. Listen over europeiske fotballstjerner som har gått til den saudiarabiske toppdivisjonen er lang.

Uttalelsene står i kontrast til lagkamerat Cristiano Ronaldos ros av ligaen. Portugiseren sa nylig at Saudi-Arabias liga ikke er dårligere enn den franske.

Ronaldo hevdet at den saudiarabiske ligaen ikke var dårligere enn den franske toppdivisjonen Ligue 1. Den franske ligaen er av mange regnet som blant de fem beste i Europa.

Den portugisiske stjernen står med 38 mål og 13 målgivende på sine 44 kamper i den gule Al-Nassr-drakten siden overgangen i desember 2022.

Nylig forlot tidligere Liverpool-kaptein Jordan Henderson sin saudiarabiske klubb Al-Ettifaq etter bare et halvår for nederlandske Ajax.

I tillegg har det nylig vært rapporter fra utenlandske medier på at Karim Benzema og Roberto Firmino skal ønske seg tilbake til Europa.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.