Det er den svenske statskanalen SVT som melder om dødsfallet mandag ettermiddag.

Hegerfors er en av Sveriges mest kjente og folkekjære kommentatorer. Gjennom flere tiår kommenterte han stort og smått i både svensk og internasjonal idrett.

Først og fremst var han SVTs stemme til folket, før han kommenterte for Canal Plus mot slutten av karrieren. I løpet av karrieren vant han flere priser for sin formidling.

Hans siste arbeidsdag var i 2012 og en tøff sykdomsperiode fulgte. Både slag, hjerteinfarkt og en hjernesvulst rammet den nå avdøde Hegerfors.

Men så sendt som mandag 16. januar var han til stede under Idrettsgallaen i Stockholm, blant annet med sin kone Kerstin Hegerfors.

SVT skriver at han sovnet inn natt til mandag.

29 ÅR I SVT: «Han hadde liksom alt, Arne Hegerfors.» Slik beskrives han av navnebror og tidligere kollega Arne Scheie.

– Det var veldig trist å høre. Det var en av de nordiske kollegene jeg hadde mest med å gjøre, sier den norske kommentatorlegenden Arne Scheie.

Han sier de jobbet sammen blant annet med Tippekampen, og i store, internasjonale fotballmesterskap.

– Han hadde en veldig sterk posisjon i Sverige. Han var faglig sterk, humørfylt og hadde liksom alt, Arne Hegerfors, sier Scheie.

Scheie beskriver ham som veldig morsom. Han husker spesielt én tippekamp de dekket sammen, i Brighton av alle steder, men det eneste de tenkte på var om de rakk VM-trekningen.

– Den turen der har festet seg veldig, jeg vet ikke hvorfor. Han var veldig trivelig å være sammen med på alle måter.