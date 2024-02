– Det var ikke mange spørsmål fra nederlandsk media, det var det ikke, sier Sivert Mannsverk til VG.

I 18 minutter har stortalentet fra Øvre Årdal sittet og stirret tomt ut i pressesalen i Bodø.

De nederlandske journalistene var ikke spesielt interessert i å høre hva den norske Ajax-midtbanespilleren hadde å melde dagen før torsdagens returmøte i Conference League, en uke etter 2–2-kampen i Amsterdam.

Men det er kanskje ikke så rart.

For som han selv er brutalt ærlig på: Sivert Mannsverk har så langt vært en parentes i Ajax’ kaotiske sesong.

– Det har vært tungt. Jeg fikk en knalltøff start, slår han fast.

NY VÅR: Sivert Mannsverk (t.v.) er endelig spilleklar. Samtidig har han fått en ny konkurrent på midtbanen i Jordan Henderson. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

I august tok han et tårevått farvel med Norge. På sommervinduets siste dag ble stortalentet solgt fra Molde til Ajax for minst 70 millioner kroner.

Men debuten mot Twente ble en fiasko. Ajax tapte 1–3 og Mannsverk ble tatt av til pause. Det er også hans hittil eneste opptreden for førstelaget.

– Det var en brutal start. Jeg fikk dårlige skussmål etter den kampen og har ikke spilt siden. Jeg har gitt et ganske dårlig inntrykk til de fleste som følger Ajax, sier Mannsverk til Viaplay:

Høsten ble et eneste langt skademareritt for 21-åringen. Skaden under foten viste seg å være mer omfattende enn først antatt.

Det som var ventet å bli seks til åtte uker på sidelinjen, ble til det dobbelte.

– Det var tøft. Knalltøft. Når jeg ser tilbake på det så er jeg stolt over hvordan jeg har håndtert. Jeg hadde et håp hele veien, men det kom skuffelse på skuffelse. Hadde jeg visst i forkant at jeg skulle være ute så lenge, så tror jeg det hadde vært enda tøffere.

STATIST: Etter over et kvarter med nederlandske spørsmål til Ajax-trener John van ’t Schip var det endelig Sivert Mannsverks tur til å svare på spørsmål på norsk. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Og det er ikke bare for Mannsverk personlig det har stanget. Ajax har vært rammet av kaos.

– Det har vært historisk dårlig. Selv om jeg ikke har bidratt på banen, så har jeg vært i garderoben og blant spillerne hele veien. Jeg ser hvor mye det påvirker spillerne, sier han.

Sportsdirektøren Sven Mislintat måtte gå tidlig i sesongen. Senere har Ajax byttet trener etter en så svak periode hvor det var på sitt aller heteste da sinte supportere stormet banen.

– Jeg har opplevd ganske mye på kort tid i negativ forstand.

Det var 0–4-tapet for erkerivalen Feyenoord fikk fansen til å klikke:

Nå ser han fremover og håper å bidra. I helgens kamp var 21-åringen tilbake i troppen for første gang siden han ble skadet.

Fra benken fikk han se at lagkameratene kun klarte 2–2 hjemme mot NEC Nijmegen. Nå er Mannsverk optimistisk rundt mulighetene for å se ham i aksjon på Aspmyra.

I januar ble konkurransen om plassen enda tøffere da den tidligere Liverpool-kapteinen Jordan Henderson meldte overgang fra saudiarabiske Al-Ettifaq.

– Det gir mer konkurranse. Men jeg er 21 år. Jeg er her også for å lære, ikke bare for å spille hver eneste kamp, sier Mannsverk.

– Det viktigste er at jeg tar steg som fotballspiller og det gjør jeg med Henderson i klubben, sier han – og fortsetter:

– Kollektivt er det akkurat det vi trenger, tenker jeg personlig så er det helt perfekt å få inn en spiller som har opplevd det jeg håper å oppleve i fremtiden.

Ajax klarte bare 2–2 i hjemmemøtet med Bodø/Glimt. Vinneren sammenlagt etter torsdagens returoppgjør går til åttedelsfinalen i Conference League.

– Jeg håper vi har tatt lærdom av den første kampen, sier han.