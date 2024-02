Ranum gikk søndag ut i VG og sa at Russland er uønsket som deltakernasjon når Trondheim om et drøyt år skal arrangere VM i nordiske grener.

– Min beskjed til russiske utøvere: Dere er ikke velkomne i Trondheim under VM, sa den ferske Trondheim-ordføreren og argumenterte med angrepskrigen i Ukraina og et manglende oppgjør med et statsorganisert, systematisk dopingregime i Russland.

– Jeg bryr meg ikke om ham, sier en rasende skipresident Jelena Välbe til Sport Ekspress.

Den kjente politikeren Dmitrij Svisjtsjov fra det ultranasjonalistiske partiet LDPR legger heller ikke noe imellom når det gjelder Ranum:

– En merkelig uttalelse fra den norske ordføreren, sier han - og går enda lengre:

– Hvis jeg var FIS, ville jeg tenkt på om verdensmesterskapet må til et annet sted etter dette? Et sted hvor alle utøvere vil være velkommen, uavhengig av pass, hudfarge eller religion.

Kent Ranum (H) sier at russiske skiløpere ikke er velkomne i Trondheim. Foto: Martha Holmes / VG

Politikeren mener at Ranum har «bukket under for det generelle hysteriet rundt Russland», melder RT.

– Ingen vet hva som skjer i 2025 ennå, hevder Svisjtsjov når det gjelder utestengelsen av Russland fra FIS.

Politiker - og tidligere skøytestjerne - Svetlana Zjurova mener at Trondheim-ordføreren driver med utpressing.

– Alt avhenger ikke av oss eller nordmennene. Denne uttalelsen kommer sikkert slik at Fis ikke skal tenke på at det blir annerledes. Dette har ingenting med sport å gjøre, sier hun til Sport Ekspress.

– Jeg tror dette er utpressing, sier Zjurova, som også sitter i parlamentet.

Aleksandr Bolsjunovs trener Jurij Borodavko har også uttalt seg etter Ranums utspill:

– Norge har lenge vist sin sanne holdning til Russland og russiske idrettsutøvere. Det er åpenbart at de vil gjøre alt for at vi ikke skal delta på noen måte i verdensmesterskapet, sier han til sport24.ru.

Den tidligere toppløperen Aleksandr Panzjinskij mener som Välbe at Russland ikke skal bry seg om Ranums uttalelser:

– Det er lenge igjen til VM i 2025. Ordføreren i Trondheim kan ombestemme seg. Det er ingen grunn til å bry seg om dette, sier han til Match TV.

VG har også vært i kontakt med Ranum på mandag. Han registrerer reaksjonene i Russland.

– At russerne reagerer, kommer ikke uventet. Jeg står fjellstøtt i det budskapet som jeg kom med til VG på søndag. Jeg mener det er viktig og riktig for oss som vertskap å tydelig flagge vår holdning, sier Ranum.