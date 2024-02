– En fantastisk start for Magnus, fastslår Jon Ludvig Hammer i TV2-studio.

– Jeg følte meg ganske rusten i dag, sier Magnus Carlsen til TV 2.

– Jeg skal innrømme at jeg ikke fant ut før noen timer siden at jeg skulle møte So. Det var irriterende å møte ham allerede i første runde, fordi det er så enormt viktig å vinne dag 1.

Etter å ha spilt remis med hvite brikker, banket Carlsen til med seier med svarte brikker. Deretter endte det tredje partiet med remis. Carlsen sikret seieren med remis også i det fjerde partiet.

Magnus Carlsen spiller fra et hus han har leid i Spania. Han har slappet litt av etter triumfene i Champions Chess Tour-finalen i Toronto og VM i hurtig- og lynsjakk i Usbekistan.

Dette er den nye sesongen av Champions Chess Tour. Carlsen har vunnet sammenlagt hver av de fire første sesongene. Han har vunnet 17 av totalt 22 turneringer.

Neste motstander for Carlsen er Vladimir Fedosejev, som slo Alireza Firouzja. De møtes i semifinalen lørdag.

– Jeg tror at også Fedosejev er i Spania, så vi kunne jo møtes og spille over brettet, smiler Carlsen til TV 2.

Carlsens tidligere VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij fikk trøbbel med Jose Martinez fra Peru. Han tapte det første partiet med hvitt og var sjanseløs. Søramerikaneren slo ut russeren.

Maxime Vachier-Lagrave måtte ut i armageddon mot den unge belaruseren Denis Lazavik (17). Det endte med tap for franskmannen. Dermed møtes Lazavik og Martinez i semifinalen.

Champions Chess Tour er i 2024 redusert fra seks til fire turneringer - pluss finale.

Resultater:

Vachier-Lagrave-Lazavik 2–3, Nepomnjasjtsjij-Martinez 1–3, Carlsen-So 2,5–1,5, Fedosejev-Firouzja 2,5–1,5.