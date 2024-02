Se TV-innslaget øverst i videovinduet!

– Det er på grensen til respektløst, sier hovedtrener Stig Rune Kveen kontant til Expressen konfrontert med TV-innslaget.

Konnerud-løperen Kristine Stavås Skistad hadde en god dag på sprinten lørdag, etter å ha blitt nummer tre bak Jonna Sundling og Linn Svahn på prologen.

For å bygge opp den svensk-norske duellen før kvartfinalene, valgte svenske Viaplay å sende et innslag der de brukte The Ring-karakteren Samara Morgan – kjent som den lille, ondskapsfulle jenta med det lange svarte håret, som utgangspunkt i en reportasje om rivaliseringen mellom Skistad og de svenske damene.

Over klippet hadde de lagt på kommentatorlyd fra et løp der Skistad vant.

Det liker Kveen lite.

– Da fremstiller de henne ganske feil, må jeg si. Kristine er en veldig snill jente som betyr mye for de andre i laget. Og så er hun jo herlig kjepphøy når det går bra, sier han.

Skistad utfordrer de svenske sprinterne helg etter helg, og har syv verdenscupseire. På samtlige seire har en svenske blitt nummer to.

Skistad tar TV-klippet med knusende ro.

– Jeg synes det bare er positivt. Det er vel et tegn på at man er hatet, og det liker jeg, sier hun til Expressen.

Viaplays produsent Fredrik Olofson sier dette om hvorfor de valgte å bruke Morgan i et klipp om Skistad:

– Svenskene er imponerende, men det er alltid gøy med en sterk motstander. Derfor valgte vi å gjøre en humoristisk tolkning av den mørke, sterke trusselen fra Norge og frykten hun setter i det svenske laget.

– Kristine er en tydelig motpol fra erkerivalen Norge og hun tør å være litt frekk også, noe som føles forfriskende, skriver Olofson til VG.

TIL TOPPS: Kristine Stavås Skistad vant sprinten i Canmore i Canada, nesten ett sekund foran svenske Maja Dahlqvist. Foto: NORDIC FOCUS / Nordic Focus

TV-produsenten forteller at Skistad vekker mange følelser blant TV-seerne i Sverige.

– Visse virker å bli irritert av at hun ødelegger den svenske dominansen og er litt slem. Andre ser på slengkysset og Instagram-postene med glimt i øyet, sier Olofson.

Etter seieren på sprinten, feiret Skistad nemlig med å sende et slengkyss i retning de blågule konkurrentene:

Og etterpå publiserte Skistad et bilde på sin Instagram-profil der billedteksten besto av en kysse-emoji:

Maja Dahlqvist, som ble nummer to, lar seg ikke bli påvirket.

– Om hun ville provosere oss, så lyktes hun ikke, sier svensken til Aftonbladet.

Det er ikke første gang Skistad henviser seg til nabolandet på sosiale medier.

Etter annenplassen på sprinten i Davos skrev hun «Hjem og trene. Mens svenskene holder på i juryrommet». Svenske Emma Ribom gikk i bakken i semifinalen og mente det var Skistad sin feil at hun røk ut.

– Jeg tenker det er bra med litt hat. Da har man oppnådd noe. Det er jo interessant at noen bryr seg om noe så lite. Det er bare gøy, sier Skistad til Viaplay.

Se sprintfinalen til Skistad her: