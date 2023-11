– Det blir en annen måte å koble av på. Det gir energi, sier hun til VG. 33-åringen spiller sannsynligvis VM-åpningen mot Grønland onsdag. Hun kaller VM «annerledes» for egen del.

– Mesterskap er slitsomt selv uten barn. Men landslaget er flinke til å tilpasse om jeg har behov for det. Det er veldig hyggelig å komme hjem fra trening til en liten tulle som smiler, forteller Silje Solberg-Østhassel. Hun smiler selv om kapp med solen i minus fire grader.

Hun bor med mannen Lars på VM-hotellet Scandic City i Stavanger.

– Jeg ammer fortsatt og bor med dem. Hun er fortsatt avhengig av meg, sier Solberg-Østhassel.

– Jeg er ekstremt glad for at jeg har en mann som har mulighet til å ta all jobben med henne på hotellrommet. Han tar den støyten, sier VM-målvakten.

Silje Solberg-Østhassel hadde ikke spilt på klubblaget før hun kom inn mot Island lørdag. 33-åringen leverte redninger på rekke og rad, og fulgte opp med en ny bra landskamp mot Polen søndag.

PLUTSELIG TILBAKE: Silje Solberg-Østhassel mot Polen søndag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det føles som en liten premie. Siden fødselen har jeg hatt et mål og en drøm om å komme tilbake så fort som mulig. Selvfølgelig innenfor trygge rammer. Det føles bra å komme til VM etter all innsatsen som er lagt ned med en liten baby hjemme, sier hun.

– Vi tar dette dag for dag, sier Thorir Hergeirsson.

– Det er utrolig viktig. Hun har et lite barn med seg. Det krever sine ting. Så får vi se hvordan det går. Hun har vist har fremgang i håndball-delen, men så handler dette om å kunne håndtere helheten, understreker landslagssjefen.

Silje Solberg-Østhassel Vis mer ↓ Født: 16. juni 1990 Klubb: Györ Landskamper: 193 (8 mål) Medaljer for Norge: 5 gull, 2 sølv og 1 bronse

Mot Polen satte Solberg-Østhassel også inn sitt åttende scoring for Norge. Formen virker utmerket tross null minutter på bane for Györ. Hun satt på benken i den aller siste Champions League-kampen før VM-pausen.

– Selv om jeg ikke kom på banen så var det en milepæl og kanskje et godt nok signal for landslagsledelsen til å kunne ta meg med. For å sjekke status, sier hun og mener at formen vil stige.

– Jeg har bare spilt to kamper siden februar og har mer å gå på, beskriver hun.

MAMMA-TVILLINGER: Søstrene Sanna (til venstre) og Silje har begge fått barn i år. Nå skal de sammen spille VM for Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Keeper-Silje er en del av en babyboom på landslaget. VM-troppen har nå hele seks mødre. Det er rekord for håndballjentene og en uoffisiell «verdensrekord».

Også Siljes tvillingsøster Sanna Solberg-Isaksen og Camilla Herrem har født barn i år. Det skjedde i januar og mars. Herrem kom tilbake på klubblaget bare 24 dager etter at sønnen Noah kom til verden.

Olivia Lykke Nygaard og Marie Davidsen starter mesterskapet sammen Silje Solberg-Østhassel. Det er forventet at alle de tre keeperne får spilletid i gruppespillet.

Maren Aardahl og Emilie Hovden melder seg spilleklare etter å ha vært isolert fra troppen med sykdom sist helg. Henny Reistad nærmer seg også spill igjen. En muskelskade i leggen har skapt trøbbel i VM-oppkjøringen.

Åpningskampen mot Grønland følger du kl. 20.30 på TV 3, Viaplay eller i VG Live.