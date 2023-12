– Vi ønsker å være der. Jeg vet at vi ikke er på toppen av tabellen, men det kommer til å skje mye. Det vil komme mange overraskelser, så det handler om å være der.

Pep Guardiola og hans Manchester City har haltet noe de siste ukene, men er fortsatt med i løpet.

I motsetning til tidligere sesonger virker ingen lag å klare å stikke av tidlig.

Etter Arsenal og Tottenhams tap torsdag kveld, skiller seks poeng mellom femte- og førsteplass i ligaen.

Ikke siden 2013/2014-sesongen har det vært så jevnt etter halvspilt sesong.

Den gang skilte tre poeng mellom Arsenal, City og Chelsea på topp, med lag som Everton, Liverpool og Manchester United tett bak der igjen.

I 2020/2021-sesongen var det Manchester United, City, Leicester, Liverpool og Tottenham som lå innenfor syv poeng. Det endte til slutt med en knusende seier for Guardiola og gjengen.

Nå er det igjen hans City, Jürgen Klopps Liverpool og Mikel Artetas Arsenal som er oddsfavorittene. Bak lurer Aston Villa, Tottenham og et Manchester United som kan finne formen.

– Jeg tror det blir en sesong der både Arsenal, Liverpool og Manchester City følger hverandre nesten helt til streken – uvanlig nok. Premier League er historisk enten et overlegent lag, eller et løp med to hester, sier Lars Tjærnås til VG.

Viaplays fotballekspert holder Manchester City som en knapp favoritt.

– Jeg sitter med følelsen av at når City får tilbake De Bruyne, Haaland og Doku, så har de fortsatt den aller sterkeste stallen. Så må jeg tippe, står det på Manchester City, men sikker? Nei!

Norsk Tipping holder City som favoritter, knapt foran Arsenal og Liverpool. Aston Villa er det fortsatt mulig å tjene en ekstra god slump med penger på om det skulle gå hele veien inn for Unai Emerys mannskap.

Analysenettstedet Opta gir samme rekkefølge. Aston Villa og Tottenham levnes en bitte liten sjanse for å ta tittelen, men det vil i hovedsak stå mellom City, Arsenal og Liverpool.

Flest poeng i Premier League i kalenderåret 2023 Vis mer ↓ Manchester City – 90 Arsenal – 81 Liverpool – 81 Aston Villa – 79 Manchester United – 74

– Jeg tror skader på nøkkelspillere, fysisk og mental slitasje og defensiv struktur er de nøkkelfaktorene som avgjør. Det mest fascinerende er at selv ut fra å vurdere det opp mot hverandre hos de tre, så finner jeg ingen klar favoritt. Både Arsenal og Liverpool har endret seg markant. Arsenal og lukker og kontrollerer kamper mye bedre. Liverpool er et mye mer mobilt lag enn i fjor, sier Tjærnås.