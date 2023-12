I hvert fall hvis man skal tro britiske medier, som hevder Onana er redd for å miste plassen sin på klubblaget, mens United ønsker å beholde sitt soleklare førstevalg etter nyttår.

Likevel ser det ut til at Onana vokter buret for Kamerun i det kommende Afrikamesterskapet. Han kan gå glipp så mange som seks klubbkamper – i januar og ved et eventuelt sluttspill i februar.

Han forlater i så fall United i fullstendig krise. Kampen mot Aston Villa 2. juledag kan bli en av keeperens siste på lang tid.

Men spør du tidligere toppkeeper Adam Larsen Kwarasey, er han ikke i tvil.

– Jeg hadde nok stilt opp for landet mitt. Men jeg skjønner klubbene og at mange av disse gutta som signerer for slike klubber får et press på seg. Jeg forstår også forbundene som synes at dette er respektløst. Dette betyr like mye som om Norge hadde spilt EM, sier han til VG.

TØFFE TAK: For Adam Larsen Kwarasey, her i en kamp i Afrikamesterskapet for Ghana mot Mali i februar 2012.

Larsen Kwarasey er i dag trener for 3. divisjonsklubben FC Oslo som har klatret i divisjonssystemet de siste årene.

Men han er mest kjent som keeper for Vålerenga, Strømsgodset, Portland Timbers, Rosenborg, Brøndby og ikke minst landslagskeeper for Ghana. I 2010 fikk han med seg en VM-kamp da han sto i mål mot USA.

Larsen Kwarasey spilte Afrikamesterskapet i 2012 da Ghana endte på fjerdeplass.

– Vi merker jo hvordan det var da Erling Braut Haaland var skadet med landslaget sist. Det ble spekulert i om Pep Guardiola ikke ville at han skulle spille. Og det var det vi kalte meningsløse landskamper. Her er det snakk om mesterskap. Jeg tror ikke folk helt forstår hva suksess i mesterskap betyr for befolkningen i fattige land, sier han.

Samtidig som alt ikke har gått på skinner på klubblaget, har Onana også vinglet om han skulle delta i Afrikamesterskapet i januar. Ikke uten ubetydelig press.

For etter VM i Qatar i desember 2022 takket keeperen nei til mer landslagsspill. Grunnen var en krangel med treneren, skrev ESPN.

Da United signerte ham sist sommer var klubbens forståelse, følge The Mirror, at Onana ikke ville returnere til landslaget.

I september var Onana likevel med i en viktig kamp mot Burundi, av Express omtalt som et engangstilfelle for å hjelpe Kamerun å komme til Afrikamesterskapet. The Telegraph skrev at keeperen var under press fra regjering og eget fotballforbund.

I oktober skrev imidlertid Inews at Onana hadde gjort full helomvending. Han ville melde seg klar for Afrikamesterskapet i januar og februar.

Men etter en svak opptreden i Champions League i november, meldte engelske medier, at Onana var bekymret for å miste plassen sin som førstekeeper hvis han dro til Afrikamesterskapet.

Så sent som for et par dager siden uttalte også eks-United-spiller fra nettopp Kamerun, Eric Djemba-Djemba, seg om Onanas situasjon. «Han vet at om han drar, så kan han miste plassen i United», sa han til BBC Sport Africa.

Manager Erik ten Hag sier han fremdeles ikke har peiling på om sisteskansen reiser til mesterskapet, skriver The Sun.

Larsen Kwarasey har ikke sett absolutt alt av Manchester United-kamper i år, men han mener Onana har vært for varierende.

Spesielt sammenlignet med hva han presterte i både Ajax og Inter, som han blant annet spilte Champions League-finale med i juni.

Han påpeker at keeperen ikke ble testet altfor mye defensivt i de foregående klubbene, men har fått styre spillet mye med beina noe han er god på, sier Larsen Kwarasey.

– Så går han til en tøffere liga og et United som ikke er like dominerende som han er vant til. Han blir testet enda mer, må gjøre redninger, da har han ikke sett ut som den keeperen han var i fjor og alle snakket om.

LEDER OSLO-LAG: Adam Larsen Kwarasey, her som trener for laget FC Oslo underveis i en cupkamp mot KFUM i 2022. Foto: Annika Byrde / NTB

Larsen Kwarasey påpeker at keeperplassen er en mer utsatt posisjon enn andre. Managere pleier ikke å rullere ut keepere og holder seg til sine førstevalg.

Onana er på mange måter et godt eksempel på det. Han har fått tillit uke inn og uke ut. Andrekeeper Altay Bayindir har ikke fått et eneste minutt, heller ikke i ligacupen.

– Hadde han følt seg som en ubestridt ener som har gjort jobben sin, så hadde han ikke vært redd for å dra fra Manchester. Men hvis han er i et dilemma nå, så har han rett og slett ikke vært god nok. Da vet han at døren åpner seg for nummer to. Det handler det om hans egne prestasjoner.

Den endelige Kamerun-troppen offentliggjøres i begynnelsen av januar.