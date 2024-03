– Disse 21.00-kampene er litt drøye. Det blir sent. Jeg tror vi spiste middag halv ett på natten i går, sier Åge Hareide til VG dagen derpå han tok Island ett steg nærmere EM i sommer med en storseier over Israel.

– Det var veldig kjekt. Vi har et veldig ungt og nytt lag på gang. Det er en del av jobben min å stable det på beina.

Der nå all fokus ligger på play off-finalen mot Ukraina neste tirsdag var det mye fokus på andre ting før Israel ble slått.

Tidlig i mars gjorde Hareide et intervju med islandske Visir der han snakket om bakteppet rundt Israel-kampen.

– Spør du meg personlig, så er jeg nølende til å spille mot Israel, med tanke på hva som skjer på Gaza, og hva de har gjort mot kvinner, barn og andre uskyldige sivile. Det skal ikke skje at vi må spille denne kampen, spør du meg, men vi må spille ettersom konsekvensene kan bli så store for Island, sa Hareide.

Foto: Darko Vojinovic / AP / NTB

I samtale med VG dagen etter seieren mot Israel, sier han:

– Jeg hadde bare et behov for å få sagt det. Det er mennesker vi snakker om her, så vi må bruke disse øyeblikkene, sier Hareide.

– Jeg nevnte det aldri til spillerne, det var et personlig budskap. Jeg visste at det ikke kom til å falle i god jord. De er jo patriotiske. Men jeg tenker jo at det eneste ønskemålet for mennesker er fred.

– Så blir det ekstra spesielt med Ukraina-krigen som bakteppet. Uefa har «Peace» på engelsk og ukrainsk på storskjermen mens vi synger nasjonalsangen. Bakteppet er spesielt, forklarer Hareide.

Intervjuet gjorde seg bemerket i Israel. På pressekonferansen før Israel-kampen fikk han mange kritiske spørsmål fra israelske journalister.

UKRAINA NESTE: Arnor Traustason feirer seieren over Israel. Foto: Bernadett Szabo / Reuters / NTB

– Det var litt merkelig det der. Det var ikke ment som et partsinnlegg. Det var ment som at jeg ønsker fred. Med bildene fra Gaza så blir alt litt meningsløst. Det er bakteppet. Men terminlista er lagt og vi må følge den, sier Hareide.

Det islandske fotballnettstedet Fotbolti hevdet at Hareide ble buet på av de israelsk journalistene. Saken ble gjengitt i flere norske medier, men Hareide avviser at det skjedde.

– Det er vel litt beviset på at alt som står i media ikke er sant. Jeg fikk bare direkte spørsmål. De følte jeg hadde tatt part i saken. Når man oversetter fra norsk til engelsk og fra engelsk til hebraisk kan ting se veldig rart ut. De vil jo ikke lytte og høre at de har gjort noe galt. Sånn er det når man er i en krigstilstand, sier Hareide.

KLAR TALE: Åge Hareide var klar i talen på hvordan han syntes det var å møte Israel til fotballkamp. Foto: MIGUEL A. LOPES / EPA / NTB

Víðir Sigurdsson var på plass for Morgunbladid. Han hørte heller ikke noe buing.

– De historiene er tatt lit ut av kontekst. Det var ingen som buet, i hvert fall ikke som jeg hørte. Jeg ble litt overrasket da jeg leste det. Hareide fikk noen tøffe spørsmål fra de israelske journalistene, men han taklet det bra, sier Sigurdsson til VG.

Med Israel nå unnagjort venter Ukraina i en play off-finale. De slo Bosnia-Hercegovina 2–1.

– Ukraina er i utgangspunktet et bedre lag enn Israel, men de var opp og ned mot Bosnia.

– Tar du Island til EM?

– Jeg skal i hvert fall forsøke å ta dem til EM. Vi må være flinke og ta vare på muligheten.