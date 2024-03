Drammenseren Nguen kommer fra ungarske Ferencvaros, der han har spilt siden 2019.

I pressemeldingen fra Djurgården forteller Nguen at det føles veldig bra å komme til en så stor og ambisiøs klubb.

– Det er et naturlig steg for meg, så jeg er veldig glad, sier Nguen.

– Det var på tide og etter fem år ville jeg teste noe nytt. Det var på tide for meg å ta et nytt steg, sier han viudere.

Nguen har tidligere spilt med Djurgården-spiller Gustav Wikheim i Strømsgodset

I Ferencvaros ble det 193 kamper for Nguen. Han står med 47 mål og 33 målgivende pasninger for klubben. I 2020 scoret han to mål mot Djurgården i Champions League-kvalifiseringen.

Nguen har skrevet under på en toårskontrakt med den svenske klubben.

