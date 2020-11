Ny utklassing av Johaug: – Vi vet ikke hvor mange skirenn det blir

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Therese Johaug (32) knuste konkurrentene for andre dagen på rad. Nå blir neste helg ekstra viktig.

Johaug vant rennet over 10 kilometer i friteknikk 36 sekunder foran Heidi Weng. 50 sekunder bak Johaug fulgte Helene Marie Fossesholm på tredjeplass.

–Jeg skjønner at jeg er favoritt i Ruka neste helg. Jeg skjønner at det blir feil si fra seg det. Jeg skal gjøre så godt jeg kan å samle overskudd nå, sier Johaug til VG etter rennet.

Fakta Resultater Beitostølen 1) Therese Johaug, Nansen 23.20,6 2) Heidi Weng, BUL 0.36,0 min. bak 3) Helene Marie Fossesholm, Eiker 0.50,8 4) Karoline Simpson-Larsen, Vargar 0.58,6 5) Anne Kjersti Kalvå, Lundamo 1.18,7 6) Magni Smedås, Lillehammer 1.23,1 7) Marte Skaanes, Strindheim 1.25,1 8) Lotta Udnes Weng, Nes 1.27,2 9) Mathilde Myhrvold, Vind 1.31,7 10) Tiril Udnes Weng, Nes 1.33,3.

32-åringen mener coronapandemien gjør at minitouren i Ruka, som starter med sprint fredag, blir ekstra viktig i år. Det er ikke sikkert det blir så mange skirenn før nyttår.

– Det blir en viktig helg, for vi vet ikke hvor mange verdenscuprenn det blir før jul. Det hadde vært moro å gå fort der, sier Johaug til VG.

Så langt er verdenscuphelgen i Lillehammer utsatt. Det er ventet en avgjørelse rundt Dresden og Tour de Ski snart.

Avstanden fra Johaug til de norske lagvenninnene er enorm. Flere konkurrenter har mange sekunder på å snike seg inn på resultatlisten mellom Johaug og resten av de norske damene i verdenscupen, om avstanden mellom Johaug og de norske fortsetter.

– Vi får se neste helg. Vi skal gå først. Jeg skal være i form og levere resultater og. Hvert skirenn har sin historie, sier Johaug.

Johaug ledet med 12 sekunder etter 2,5 kilometer. Men det var på de neste 2,5 kilometerne at hun virkelig var i en egen klasse. Da hadde hun slukt resten av det halvminuttet Weng startet foran Johaug på intervallstarten.

Weng var sjanseløs mot Johaug da hun ble dratt igjen i sporet lørdag. Men søndag var det en langt friskere Weng i løypene. Hun klarte å bite seg fast i ryggen til Johaug frem til den siste bakken i løypen. Til slutt måtte hun imidlertid gi ytterligere seks sekunder til Johaug som vant rennet med 36 sekunder.

PÅ PALLEN: Sisteårs junior Helene Marie Fossesholm ble nummer tre. Foto: Terje Pedersen

Hun la inn et ekstra gir mot slutten av løpet fordi hun forventer at en sluttspurt under jaktstarten skal avgjør den kommende verdenscuphelgen i Finland. Frida Karlsson og Ebba Andersson gikk fort i sesongåpningen i Bruksvallarna og såpass bra var det at Linn Svahn mente at det ikke var noen i verden som kunne slå de beste svenske damene.

– Jeg forsøkte å trene på en spurt på slutten der før neste helg, Jeg frykter at det blir det der, sier Johaug til NRK.

Weng var selv fornøyd med at hun ikke lenger var sjanseløs på det å henge på Johaug, slik hun var lørdag.

– Hun er alltid i form uansett. Hun står på fra start til mål og er på hugget hele veien. Jeg har mye å lære der. Jeg tar mer pauser, sier Weng.

Bak pallen var det en hard kamp om en ledig verdenscupplass i troppen til Finland neste helg. Blant løperne som kjempet om den ene ledige plassen var Hedda Østberg Amundsen, Silje Theodorsen og Anne Kjersti Kalvå. Men også Karoline Simpson-Larsen meldte seg på med en sterk fjerdeplass 58 sekunder bak Johaug.