Bare menn har fått lov tidligere: Disse kvinnene skal sørge for skihistorie til vinteren Uten Anette Sagen hadde det kanskje ikke vært mulig.

Kort om saken:

HOLMENKOLLEN: Småpraten blander seg med takk-takk-takk-lyden fra skistaver mot asfalt. Tre unge kvinner på rulleski går sakte et par runder på stadion i Holmenkollen. Praten går, og latteren sitter løst. Over kulen og inn på oppløpet som var scene for dramatiske dager i ski-VM for snart 10 år siden.

De tre kombinertløperne fra nord i Østerdalen er venninner og toppidrettsutøver. Men 10 år tidligere ville de vært sjanseløse på deltagelse i VM-festen på hjemmebane i Oslo i 2011. Idrettene deres var knapt oppfunnet da. Hopping på ski og langrenn i en og samme konkurranse var ikke kvinneidrett.

