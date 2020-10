Mats (18) ble lam etter kollisjon. Nå takker hockeytalentet for støtten.

Mats Hildisch (18) har delt et bilde fra sykesengen. Der takker han for støtten han har fått etter at han pådro seg en permanent ryggmargsskade i en ishockeykamp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mats Hildisch fikk en alvorlig skade etter en ishockeykamp. Foto: Finn Eriksen/ Frisk Asker

«Som mange av dere vet har jeg fått en alvorlig skade. Under en hockeykamp fikk jeg brudd i nakken og en skade på ryggmargen. Jeg blir nå flyttet til et rehabiliteringssenter på mandag, og er klar for å jobbe mere enn noen gang. Jeg setter utrolig stor pris på alle støttende meldinger og dere er gull å ha i denne situasjonen.»

Det skriver Frisk Asker-spilleren Mats Hildisch i et innlegg han har lagt ut på bildedelingstjenesten Instagram onsdag kveld.

Den 18 år gamle ishockeyspilleren kolliderte med målburet i en U21-kamp mot Lørenskog lørdag. Hildisch ble operert på Ullevål sykehus natt til søndag. Unggutten blir værende der den kommende uken. Han vil deretter bli overflyttet til Sunnaas sykehus for rehabilitering.

Tatt ut på U18-landslaget i januar

Hildisch har trent med A-laget til Frisk Asker i hele år, forteller veteran Anders Bastiansen. Hildisch ble tatt ut på U18-landslaget i januar. Det unge talentet var også med i troppen til Frisk Asker til eliteseriekampen mot Vålerenga 8. oktober, men spilte ikke.

– Hele laget ble veldig preget av det som skjedde. Vi vet ennå ikke helt hvor alvorlig det er, men det er ille. Forferdelig trist. En ung gutt som har en hel hockeykarriere og et helt liv foran seg. Nå må han kjempe for helt nye ting. Jeg har veldig vondt av ham, hele familien og alle som har med ham å gjøre, sa Bastiansen mandag.

Han omtaler ham som «en veldig talentfull back» Frisk Asker hadde tro på. 39-åringen har aldri opplevd noe tilsvarende i ishockey.

– Det må ha vært maksimal uflaks, sier han om lagkameratens skade i helgen. Det er forferdelig trist og leit. Man blir jo preget av at ting kan skje fort. Man vet ikke hva som kommer og hva man har videre. Akkurat nå er jeg mest lei meg på hans vegne, sier Bastiansen.

Mats Hildisch i aksjon for Frisk Asker. Foto: Finn Eriksen/ Frisk Asker

Les også Norsk hockeytalent (18) lam etter kollisjon

Mange støtteerklæringer

I sosiale medier har et samlet Hockey-Norge uttrykt sin støtte og medfølelse til Hildisch og familien. Både klubber, medspillere og motspillere har delt et bilde av Hildisch sitt draktnummer, som er syv. Alle har uttrykt sin støtte til den unge ishockeyspilleren.

Hilsninger om god bedring strømmet også kjapt inn etter at Hildisch onsdag kveld takket for støtten han har mottatt siden lørdag. I løpet av den første timen hadde det tikket inn over 400 kommentarer.