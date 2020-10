Ødegaard om positiv koro­natest: – Man ble litt stresset

Martin Ødegaard innrømmer at det var ubehagelig da en av hans virustester kom tilbake med positivt resultat nylig.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Martin Ødegaard stilte på landslagets pressetreff tirsdag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

To uker er gått siden Ødegaard testet positivt på viruset etter en Real Madrid-kamp. To påfølgende tester var imidlertid negative.

– Man ble litt stresset og tenkte på både de neste kampene, landskamper og alt som var den ene kvelden. Heldigvis var det falsk alarm, sa Ødegaard da han møtte pressen på Ullevaal stadion tirsdag.

Han sa videre at den positive testen kom som en stor overraskelse.

Fakta Martin Ødegaard Født: 17. desember 1998. Klubb: Real Madrid. A-landskamper/-mål: 22/1. Debut A-landslaget: Mot De forente arabiske emirater 28. august 2014. Kampen endte 0–0. Aktuell: Tilbake på A-landslaget til Ullevaal-kampene mot Serbia, Romania og Nord-Irland i dagene som kommer. Kilde: NTB

Kneproblemer

Ventetiden er nå over for 21-åringen. Snaut ett år etter forrige landskamp gjør han comeback for Norge mot Serbia.

Ødegaard meldte forfall til kampene mot Østerrike og Nord-Irland i september. Forrige sesong avsluttet han med tre strake 1-1-oppgjør mot Sverige, Spania og Romania i EM-kvalifiseringen.

Så kom viruspandemien i mars, og dermed ble sesongen helt annerledes enn oppsatt også for landslaget.

Tirsdag trente Ødegaard i regnet på Ullevaal stadion før han møtte på pressekonferanse sammen med Sander Berge og landslagssjef Lars Lagerbäck.

Ødegaard har slitt med jumpers knee-problemer siden nyttår, og det gjorde at han måtte ta grep i sommer. Bekymret var han imidlertid ikke.

– Nei, jeg var aldri noe bekymret for fremtiden og sånne ting. Det var mer frustrasjon på slutten og følelsen av at man ikke kan gi alt og være på det nivået man ønsker. Det var mer frustrasjon, men jeg var aldri redd for det på lang sikt, sa han til NTB tirsdag.

Les også «Norsk fotball trenger ikke flere hederlige tap nå»

Landslagssjef Lars Lagerbäck og Martin Ødegaard under pressekonferansen tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum

Trøbbel

Foran inneværende sesong returnerte midtbanestjernen til Real Madrid etter ett års utlån i Real Sociedad.

– I utgangspunktet var det to år jeg hadde sett for meg å bli i Sociedad, men så fikk jeg en telefon fra Madrid. De ønsket å få meg tilbake. Da ble det egentlig veldig naturlig at det ble sånn. Ting gikk fort mot slutten, men det var ingen stor dramatikk, sa Ødegaard på pressekonferansen.

Real-trener Zidane ringte Ødegaard i den aktuelle perioden.

– Jeg snakket med både ham og klubben. De ville ha meg, og da ble det sånn, sa drammenseren.

Les også Billettfordelingen til Norge – Serbia klar: 80 prosent til supportere

Real-møte

Det er allerede over seks år siden Ødegaard debuterte på A-landslaget. Det gjorde han mot De forente arabiske emirater i en alder av bare 15 år, åtte måneder og elleve dager.

Med det var han tidenes yngstemann på A-landslaget.

Vel et år senere ble han kastet inn fra start i EM-omspillet borte mot Ungarn. Da ble han byttet ut ved pause i en kamp Norge tapte 1–2.

Ødegaards lagkamerat i Real Madrid, Luka Jovic, er ventet å være i førsteoppstillingen til Serbia torsdag. Han startet og ble byttet ut i kampene mot Betis og Valladolid.

– Vi har snakket litt om kampen. Han var opptatt at det ble kaldt her. Han tror nok det er iskaldt hele året i Norge, sa Ødegaard om Jovic.

Norges kamp er en av åtte i omspillet om fire EM-plasser. Finalene på de fire nivåene går 12. november. Det blir i så fall norsk hjemmebanefordel.

EM spilles neste år fordelt på tolv byer i Europa. Norge havner i gruppe med England, Kroatia og Tsjekkia hvis Serbia og så enten Skottland eller Israel slås i omspillet.