LeBron James og Lakers tilbake på NBA-tronen

LeBron James og Los Angeles Lakers er NBA-mestere for 17. gang. I den sjette finalekampen vant Lakers 106-93 over Miami Heat.

Nå nettopp

Los Angeles Lakers-spillerne kunne juble for NBA-tittel. Foto: Mark J. Terrill / AP

Natt til mandag (norsk tid) kom omsider NBA-sesongen til veis ende, nesten ett år etter at den startet opp. Los Angeles Lakers vant 106–93 over Miami Heat og kunne juble for sin 17. NBA-tittel i klubbens historie, den første siden 2010.

Nattens kamp var den sjette i finaleserien, der det spilles best av sju. LA Lakers vant 4–2 sammenlagt. Med seieren tangerer klubben Boston Celtics rekord i antall NBA-mesterskap.

I nattens finale gjorde LeBron James 28 poeng og 14 rebounds og noterte seg for 10 assist – og var en viktig brikke til at Lakers gikk seirende ut av kampen.

Han ble etter kampen kåret til NBAs mest verdifulle spiller (MVP) for fjerde gang i karrieren. Ifølge nyhetsbyrået Reuters er han den første NBA-spilleren som er kåret til MVP med tre forskjellige lag. James har tidligere fått samme utmerkelse mens han spilte for Cleveland Cavaliers og Miami Heat.

LeBron James vant NBA-sluttspillet for fjerde gang i karrieren. Foto: Kim Klement / X02835

– Betyr mye

Kampen tok også James til topps på listen over spillere med flest sluttspillskamper (260). Etter 17 år i NBA ble James natt til mandag også NBA-mester for fjerde gang. Han har tidligere vunnet med Miami Heat (2012 og 2013) og Cleveland Cavaliers (2016).

Å vinne NBA-mesterskapet med tre forskjellige klubber har bare to spillere gjort før han, John Salley (Detroit, Chicago og Lakers) og Robert Horry (Houston, Lakers og San Antonio).

– Det betyr mye for meg å representere denne klubben, sa James i et intervju etter kampen.

Der fortalte han at han ved sin ankomst i klubben i 2018 lovet klubbeier Jeanie Buss at han ville ta laget tilbake der de hører til.

Søndagens seier var den første mesterskapstittelen til Lakers etter at LeBron James sluttet seg til laget i juli 2018.

– Han er den beste basketspilleren som universet har sett, sa Lakers-trener Frank Vogel etter kampen.

LeBron James (til venstre) og Anthony Davis er de to store stjernene på Los Angeles Lakers. Foto: Mark J. Terrill / AP

– Jeg vet han ser ned på oss

Lakers NBA-tittel kommer samme år som de mistet en av kubbens giganter, Kobe Bryant. Bryant, som vant fem mesterskap med klubben, og var hele sin karriere i Lakers, omkom i en helikopterstyrt sammen med datteren Gianna i januar.

– Etter tragedien har vi tenkt at vi ville vinne for han, og ikke gjøre han skuffet. Han var som en storebror for oss alle. Vi gjorde dette for han, sa Davis etter kampen.

– Jeg var at han ser ned på oss og er stolt.

90 dager i «bobla»

Siden forrige NBA-tittel 2010 har LA Lakers hatt noen vanskelige år, etter at de dominerte ligaen i under 1980- og 2000-tallet. Men med Vogel som trener har klubben kommet tilbake på vinnersporet, med god hjelp fra LeBron James og Anthony Davis.

Før sesongen hadde Lakers ikke vært i NBA-sluttspillet på seks år. Da de først tok seg til sluttspillet, og ble mestre, var det i en helt spesiell sesong. Koronapandemien sørget for å sette sesongen på pause 11. mars. Da hadde sju spillere fått påvist smitte.

31. juli startet sesongen opp igjen, men da uten fans til stede. Sesongen ble fullført i «NBA-bobla» i Disneyworld i Florida, men nå kan spillere og støtteapparat returnere til venner og familie etter 90 dager i bobla.

