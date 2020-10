Hektiske timer for Solskjær og United: Hentet tre spillere og solgte én

Edinson Cavani (33), Alex Telles (27) og Amad Diallo (18) ble klar for Manchester United på overgangsvinduets siste dag, mens en trofast tjener forlot klubben.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Edinson Cavani (fra venstre) og Alex Telles er hentet til Manchester United. Chris Smalling derimot har forsvunnet. Foto: NTB Scanpix

Den uruguayanske stjernespilleren Cavani ble bekreftet sist av de tre.

Cavani har vært klubbløs siden juli, etter at kontrakten hans med Paris Saint-Germain utløp i slutten av juni. Cavani scoret 200 mål på 301 kamper for den franske hovedstadsklubben.

– En stor ære

Tidligere mandag kveld ble Alex Telles (27) klar for United.

Den brasilianske venstrebacken kommer fra Porto.

– Å komme til en så prestisjefull klubb som Manchester United er en stor ære. Jeg lover at jeg vil gjøre alt som står i min makt for å bli en suksess her, sier Telles til klubbens hjemmesider.

United-manager Ole Gunnar Solskjær omtaler Telles som en spiller klubben har fulgt over lengre tid og omtaler Telles som «en vinner».

– Han har de kvalitetene vi ser etter, både som spiller og person, sier Solskjær om nysigneringen.

United har tidligere hentet den nederlandske landslagsspilleren Donny van de Beek (23) fra Ajax.

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United opplevde et mareritt med 1–6-tap hjemme mot Tottenham søndag. Dagen etter hentet laget tre nye spillere. Foto: OLI SCARFF / X01348

Har fulgt stortalent siden 2016

Mens Cavani og Telles slutter seg til United umiddelbart, bytter Amad Diallo ut Atalanta med Manchester i januar. United omtaler 18-åringen fra Elfenbenskysten som «et av de mest spennende talentene i italiensk fotball». Solskjærs klubb skal ha fulgt Diallo siden 2016.

Diallo spilte tre kamper for Atalanta forrige sesong. Han scoret i Serie A-debuten for klubben som spilte seg til kvartfinale i Champions League.

18-åringen må fortsatt bli enig med United om sine personlige betingelser.

Smalling til Roma

Det kom ikke bare spillere inn portene på Old Trafford mandag.

United solgte også Chris Smalling (30) til Roma. Midtstopperen tilbrakte forrige sesong på lån hos nettopp den italienske Serie A-klubben. Nå returnerer han til «Den evige stad» på permanent basis.

Det var Sir Alex Ferguson som i sin tid hentet Smalling fra Fulham. Siden overgangen i 2010 spilte engelskmannen 323 kamper for klubben. Den eneste nåværende United-spilleren med flere kamper for «De røde djevlene» enn midtstopperen, er målvakt David de Gea.