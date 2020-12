Hovlands utrolige reise – fra amatør til verdensstjerne på to år

For to år siden fikk Viktor Hovland for første gang sjansen i en turnering på PGA-touren i Mayakoba Golf Classic. Da han kom tilbake i år hadde han klatret nesten 2000 plasser på verdensrankingen og spilte seg til karrierens største seier.

VANT: Viktor Hovland viser frem trofeet etter seieren i Mayakoba Golf Classic. Foto: Cliff Hawkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Viktor Hovlands utrolige kometkarriere har vekket oppsikt langt utenfor Norges landegrenser. 23-åringen fra Oslo har blitt en populær herremann i golfsporten, og har kombinert et smittende godt humør med strålende golfspill.

Det var etter en overlegen seier i U.S. Amateur i 2018 – den største golfturneringen for amatører – at Hovlands karriere virkelig skjøt fart. Høsten 2018 fikk han altså invitasjon til å delta i Mayakoba Golf Classic, hans første turnering på PGA-touren.

– Den gangen jeg spilte for to år siden, så var det som amatør. Da spilte man bare for å få mest mulig erfaring og lære så mye som mulig. Jeg følte jeg hadde mye å gå på da og likevel kunne jeg prestere mot mange av guttene som spilte, sier Hovland på en digital pressekonferanse etter seieren.

– Å spille her første gang, som amatør på PGA-touren og så vinne her senere, det er veldig kult, sier Hovland, og mener det gjør seieren ekstra mer spesiell.

For to år siden misset Hovland cuten med ett slag og var rangert som nummer 2013 i verden. To år senere har han nå klatret 1998 plasser på verdensrankingen, helt opp til en 15. plass, etter seieren i samme turnering søndag kveld.

– Noen måneder etter debuten så spilte jeg for å spille meg til en kategori på PGA-touren, og nå ett år senere har jeg allerede en seier under beltet og det handler mer om å vinne. Det klarte jeg i dag. Det er kult å se tilbake på det, sier Hovland om reisen de siste to årene.

– Det er helt vanvittig at en nordmann nå kan klatre til topp 15 i verden i en så stor idrett som golf, mener Eurosport-kommentator og tidligere golfproff, Henrik Bjørnstad.

Hovland ble proff etter å ha blitt beste amatør i både Masters og U.S. Open i 2019, og klarte å spille seg til fast plass på PGA-touren til 2019/2020-sesongen. I løpet av sesongen imponerte han igjen og var blant de 30 spillerne som kvalifiserte seg til Tour Championship.

Seieren er den klart største en norske herregolfer har klart noensinne og overgår klart Hovlands seier i Puerto Rico Open tidligere i år. Den gang var det et langt svakere startfelt på plass, men seieren var starten på et stort byks for Hovland oppover i golfverden.

Etter coronapausen har nordmannen levert på et ekstremt stabilt nivå, og kunne krone det med søndagens seier – som ga ham over 11 millioner norske kroner i premiepenger.

Hovland avslutter kalenderåret 2020 med DP World Tour Championship i Dubai denne uken, og med den formen han har vist de siste månedene vil han garantert være blant favorittene igjen.

Så er det en kjærkommen tur hjem til Norge og juleferie, før 2021 starter med Sentry Tournament of Champions på Hawaii 7. til 10. januar – hvor kun spillerne som vant på PGA-touren i løpet av 2020 og de som kvalifiserte seg til Tour Championship får delta.