Skrekkbeskjed for Glimt-spiss – titalls millioner kan ryke

Bodø/Glimts ettertraktede spiss Victor Boniface (19) skadet seg utenfor fotballbanen. Nå har han fått den verst tenkelige dommen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

2021 RYKER: Victor Boniface har røket korsbåndet igjen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Etter å ha holdt nyheten skjult en god stund, bekrefter klubblege Morten Sørgård til VG at hele neste sesong ryker for Boniface.

– Victor skadet seg under omstendigheter der det ikke var fotball involvert, sier Sørgård til VG.

Nigerianeren signerte for Bodø/Glimt i mars 2019. To uker senere røk han korsbåndet og var ute i et halvt år. Nå har han røket samme korsbånd igjen, bekrefter Sørgård.

– Det gjør situasjonen mye verre enn om det skulle være en vanlig korsbåndsskade. Det er litt mer omfattende. Vi håper han kommer tilbake, men det kommer til å ta tid, sier legen.

– Vi har latt Victor dra hjem over jul og planlegger å operere ham over nyttår. Det er ingen artig beskjed å få for ham, legger han til.

Daglig leder Frode Thomassen opplyser at det har vært stor interesse for Boniface i forkant av januarvinduet, men at skaden naturlig nok setter en stopper for en mulig overgang.

– Det lå muligheter foran ham, bekrefter Thomassen.

– Men han vil fortsatt være ung og spennende når vi får ham tilbake, sier Glimt-sjefen.

Ifølge VGs opplysninger sto flere belgiske klubber klare til å legge inn bud på Boniface. Et eventuelt salg i januar ville trolig betydd 20–30 millioner kroner inn i klubbkassen på Aspmyra.

– Skader er en del av fotball. Vi må hele tiden gjøre vurderinger. Vi blir ikke stresset, svarer Thomassen på spørsmål om hvordan Boniface-skaden påvirker spillerlogistikken i vinter, inkludert en Kasper Junker som også er ettertraktet.

Bonifaces agent Atta Aneke har ikke besvart VGs henvendelser.