Oilers tar grep etter fiaskostarten: – Det er en stressende situasjon

Etter sin dårligste sesongstart noensinne, og 2–7-kollaps mot Stjernen tirsdag, må noe gjøres i Oilers. Gullfavoritten er et bunnlag og presset øker for hver eneste kamp.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Oilers har fått en elendig start på sesongen. Etter sju kamper står laget med fem poeng. Todd Bjorkstrand & co. må snarest snu motgangen for å ha et håp om å kjempe seg tilbake i toppen av eliteserien. Foto: Jon Ingemundsen

– Vi er et lag som sliter, det er det ingen tvil om, sier sportssjef Pål Haukali Higson til Aftenbladet.

Etter sju spilte kamper står forrige sesongs seriemester med seks fattige poeng. Fem av kampene har endt med tap og bare Narvik ligger under Oilers på tabellen.

Storhamar, Lillehammer, Vålerenga, Manglerud Star og Stjernen har alle slått Oilers i sesonginnledningen. Og 2–7-tapet i Fredrikstad tirsdag kveld var et foreløpig bunnpunkt for Todd Bjorkstrand og hans spillere.

Oilers ramlet fullstendig i 3. periode og tapte den perioden hele 1–5. Stjernen scoret tre mål på snaut to minutter.

Nå er det alle mann på dekk i DNB Arena for å prøve å finne en vei ut av mørket.

Les også Stjerne(n) smell for Oilers – historisk dårlig sesongstart: – Jeg er sjokkert!

Fakta Kampfakta Stjernen – Stavanger Oilers 7–2 (1-1, 1-0, 5-1) Eliteserien ishockey, 7. serierunde Stjernehallen, 200 tilskuere Skudd: 29–32 Mål: 1–0 Andreas Heier (11.06), 1–1 Rudolfs Balcers (Brady Brassart) (15.43, PP), 2–1 Arttu Niskakangas (30.21), 3–1 Heier (43.03), 4–1 Timothy Mcgauley (46.33), 4–2 Joey Martin (Balcers) (53.44, u.t.), 5–2 Daniel Trnavsky (57.39), 6–2 Trnavsky (57.44), 7–2 Jonathan Hermansson (59.20) Dommere: Roy Stian Hansen og Marcus Varderberg Wannerstedt Utvisninger: Stjernen 3 x 2 min, Oilers 4 x 2 min

Oilers slo Stjernen 4–1 tidligere i høst. Tirsdag tapte de 2–7 borte for samme lag. Foto: Pål Christensen

Uten klare svar

– Alle kan se at det ikke stemmer for oss, og det må vi prøve å finne en løsning på. Vi må jobbe sammen for å finne svaret på hvorfor det ikke stemmer, sier Higson.

Tapet for Manglerud Star hjemme lørdag og Stjernen borte tirsdag har samme refreng: Oilers burde tatt ledelsen etter en grei start på kampen, men i stedet har de havnet under og ikke klart å slå tilbake.

– Det er klart jeg er overrasket over denne starten. Det er ingen i eller rundt klubben som hadde forventet det.

– Er det sånn at dere står uten svar på hvorfor det har startet så dårlig?

– Vi har ikke ett svar med to streker under, nei, det er ikke sånn idretten fungerer. Du kan peke på mange elementer. Rent hockeymessig er det ting som ikke stemmer, men alt henger sammen. Det er en stressende situasjon, selv de enkle ting blir vanskelig å utføre. Alle holder litt ekstra hardt i hockeykøllen nå og det må vi prøve å få løst opp i.

Les også Derfor valgte Oilers-kapteinen å tie etter tapet

Enkelt og trygt

Med én kamp igjen før en 12 dager lang landskamppause, mot Frisk Asker hjemme i DNB Arena lørdag, blir det tatt grep, i den grad det er tid til å endre på så mye med bare to treninger igjen til ny kamp.

Nå handler det om å forenkle alt. Det skal være klare avtaler i spillsituasjoner og ikke komplisere ting. Oilers ønsker også å skape en trygghet i og rundt spillergruppen som skal gi troen tilbake.

– Alle vet at det bor mer i denne spillergruppen, men det handler om å få det ut i kamp. Ingen kjenner mer på presset om å prestere enn dem. Derfor må vi skape en trygghet for spillerne slik at de klarer å gjøre det. VI skal finne ut hvordan vi best gjør det. Men det kommer i hvert fall ikke av å lese tabellen, sier Higson og legger til at de samtidig ikke kan ignorere realiteten.

– Øker presset på spillerne i Oilers fordi det er nettopp Oilers som sliter og det er forventet at dere skal vinne?

– Ja, det kan være, svarer Higson.

Oilers tapte for Manglerud Star i DNB Arena lørdag. Foto: Jon Ingemundsen

Les også Presset Oilers må tilbake på vinnersporet: – Det finnes ingen unnskyldninger

Vil ha entusiasmen tilbake

– Vi har tydelige mål og forventninger, akkurat som omgivelsene. Når du vil noe, men ikke oppnår det, så er det frustrerende. Men den frustrasjonen må vi lære oss å sjalte ut slik at vi kan lære oss det vi ikke får til. Øvelsen vår blir å akseptere posisjonen vi er i og sørge for å få ut det nivået vi har inne.

At et lag får en dupp i formen er ikke noe nytt. Men det oppsiktsvekkende med Oilers er at de ikke ser ut til å finne en vei ut av det. I stedet for å slå tilbake etter hjemmetapet for MS, ble det helsprekk mot Stjernen.

Higson sier det diskuteres mye på klubbkontoret.

– Vi må se på alle muligheter og vi kan ikke lukke ørene for at det kan være lurt, svarer han på spørsmål om det kan bli aktuelt å hente inn mental hjelp.

Men det er ikke noe som eventuelt skjer nå. Nå handler det om å få med seg noe fra møtet med Frisk Asker.

– Vi har to treningsdager før den kampen, så vi kommer nok ikke til å finne på de store sprellene. Fokuset blir å få tilbake entusiasmen og gleden over å spille. Så skal vi tenke oss godt om hvordan vi skal stå bedre rustet etter landskamppausen.