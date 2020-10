Ellevill kamp i Nederland: Historiske Ajax vant 13–0 (!) på bortebane

Ajax scoret hele 13 mål borte mot VVV Venlo. Det er første gang i historien at et lag scorer 13 mål i den øverste divisjonen i Nederland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ajax ble historiske da de vant hele 13–0 over VVV Venlo på bortebane. Her avbildet etter en kamp mot Valencia forrige sesong. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / X06750

VVV Venlo-Ajax 0–13

12 minutter klarte VVV Venlo å holde unna hjemme for regjerende ligamester Ajax.

Men etter at 20 år gamle Jurgen Ekkelenkamp satt inn 0–1 til laget fra Amsterdam, så aldri Erik ten Hags menn seg tilbake.

Etter to scoringer av den 19 år gamle spissen Lassina Traore, pluss et mål av Dusan Tadic, sto det hele 0–4 på resultattavlen på Covebo Stadion.

Man skulle kanskje ikke tro at det kunne gå mye verre. Men da tok man i så fall feil.

Les også Vidunderbarnet (17) ble historisk. Så straffet Ramos Barca i El Clásico.

19-åring scoret fem mål

Etter pause rant scoringene inn, Ajax scoret fire mål på fem minutter fram til det 59. spilleminutt. Stillingen ett minutt før timen var spilt var hele 0–8.

Men serieleder Ajax stoppet ikke der.

To nye scoringer av nevnte Traore, Klaas-Jan Huntelaar (2) og Lisandro Martínez sørget for at stillingen sto 0–13.

Lassina Traore ble femmålsscorer, og scoret kampens siste mål etter 87 minutter.

Aldri før har et lag scoret 13 mål i den øverste divisjonen i Nederland, melder statistikksiden Opta:

Ajax leder Eredivisie, og står med 15 poeng etter seks kamper. Serietoer PSV Eindhoven ligger to poeng bak Ajax, men har en kamp mindre spilt. Dermed kan laget fra Eindhoven overta serieledelsen om de slår Vitesse borte søndag.

VVV venlo ligger i skrivende stund på 10.-plass, og står med fem poeng etter seks seriekamper.