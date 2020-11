Odd-sjef ut mot Guldvog: – Fotballen har bidratt til å redusere smitte

Odd-sjef Einar Håndlykken mener toppfotballen har bidratt til å avdekke smitte i samfunnet. Han reagerer på at helsedirektør Bjørn Guldvog ønsker nye begrensninger for toppidretten.

ENGASJERT: Einar Håndlykken etter et møte med kulturminister Abid Raja i vår. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

– Vi er også opptatt av smittevern - det er kjempeviktig. Men vi er overrasket over at Guldvog ser ut til å skulle åpne en slags omkamp om toppfotballen og toppidretten. Vi har hatt et strengt regime med toppfotballprotokollen helt siden i sommer. Den har vært en kjempesuksess, sier Håndlykken til VG.

Onsdag ble treningskampen mellom Norge og Israel avlyst etter smitte i den israelske troppen. Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, varslet overfor VG at de vil se nærmere på om det er forsvarlig at testregimet som følger med UEFA-protokollen fortsetter å erstatte karantenebestemmelsene.

– Det er egentlig ønskelig at de samme kravene stilles til idrettsutøvere som til andre yrkesaktive, sa Guldvog til VG onsdag.

– Protokollen vil ikke gi samme beskyttelse når grunnsmitten i samfunnet er svært høy. Derfor mener vi det er grunn til å vurdere dette på nytt.

VG har vært i kontakt med Helsedirektoratet, men direktør Bjørn Guldvog har ikke hatt anledning til å kommentere kritikken fra Håndlykken.

Skulle man gå vekk fra karantenebestemmelsene, vil det kunne innebære karanteneplikt for de fem eliteseriespillere som i dag er i den norske landslagstroppen om de blir med på kampene borte mot Romania og Østerrike de neste dagene.

– Ingen i fotballen har blitt smittet i fotballen og ingen i fotballen har smittet noen utenfor fotballen. Tvert imot har vi avdekket smitte i disse fem tilfellene som har vært. Det er smitte som har kommet fra utsiden, blitt avdekket og gjort det mulig å redusere smitte ellers i samfunnet. Dermed har vi stoppet noen smitteløp, sier Håndlykken.

– Fotballen har ikke bidratt til å spre smitte, fotballen har bidratt til å redusere smitte. Vi skulle ønske at helsemyndighetene så på oss som et verktøy for å redusere smitte og ikke som en risiko for økt smitte. For det er det vi mener at vi er, fortsetter han.

Natt til fredag, i etterkant av intervjuet med Einar Håndlykken, ble det kjent av Brann-spillerne Fredrik Haugen og Daouda Bamba har testet positivt for covid-19. Ifølge sportssjef Rune Soltvedt har Bambas smitte skjedd i en relasjon til en person utenfor klubben, mens smittesporingen av Fredrik Haugen ennå ikke er fullført.s

– Protokollen har allerede blitt strammet til igjen som følge av høyere smitte. Vi har lagt ytterligere begrensninger på spillernes begrensninger utenfor trening. Hadde det vært mye smitte som har oppstått i fotballen, hadde han hatt et poeng, mener Håndlykken.

– Du finner nok ikke en samfunnssektor som har så sterk kontroll og som har redusert så mye smitte som det vi har.

Odd har keeper Sondre Rossbach i landslagstroppen, mens Bodø/Glimt og Rosenborg begge har to spillere hver i troppen til Lars Lagerbäck.

Samtidig har blant annet Odd Elba Rashani på oppdrag for Kosovo og Rosenborg har Carlo Holse i Danmarks tropp.

– Om dette gjennomføres, må vi droppe landslagsaktiviteten. Det er landslagene det går utover. Men et større problem er for de lagene som skal spille Europa League-kamper. Molde blir veldig påvirket, så det vil ødelegge norsk fotballs mulighet til å spille i Europa, sier Håndlykken.

DIREKTØR: Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet åpner for en ny vurdering av karantenebestemmelsene. Foto: Ørn E. Borgen

Molde har tre kamper igjen av gruppespillet i Europa League, hvor de har tatt seks poeng på sine første tre kamper. Karantene på Molde-laget etter kamper i Europa League kan føre til at Eliteserien ikke blir ferdigspilt før i 2021.

– Det er veldig negativt om vi skal spille eliteseriefotball i januar. Det er unødvendig. Vi har gjort ekstremt sterke smittevernstiltak som har virket. Det har ikke vært smitte. Hvis jeg var helsemyndighetene ville jeg hatt fokus på de områdene hvor smitten faktisk blir importert fra utlandet og hvor det faktisk er smittespredning. Det er ikke i toppfotballen - og for så vidt heller ikke i breddefotballen. Der er det fortsatt heller ikke dokumentert smittespredning, sier Håndlykken.