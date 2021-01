Granerud slått av Stoch igjen: – Var ikke på den heldige siden

Med dårlige forhold klarte ikke Halvor Egner Granerud klarte å hindre polsk seier i Titisee-Neustadt, men sikret sesongens syvende pallplass.

FORNØYD: Halvor Egner Granerud var tilsynelatende fornøyd med egen innsats. Foto: RONALD WITTEK / EPA

Halvor Egner Granerud måtte se seg slått av polakkene i Hoppuka, og havnet midt oppe i en polsk kvartett i kampen om seieren i lørdagens renn i tyske Titisee-Neustadt.

Nordmannen hadde 3,5 poeng opp til leder Dawid Kubacki etter den første omgangen og leverte igjen et godt hopp i andre omgang med 138,5 meter, til tross for veldig rolige forhold i bakken. Enda bedre leverte Kamil Stoch. Polakken var 0,2 poeng foran Egner Granerud etter den første omgangen og hoppet helt ned til 144 meter i den andre omgangen under meget gode forhold.

På grunn av færre minuspoeng for nordmannen ble det jevnt mellom de to, men Stoch tok seieren, fire poeng foran Egner Granerud.

– Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen til gutta. Det har vært krevende forhold, det har variert ganske mye, men til slutt er vi fornøyd med pallplass, tre mann topp ti og Forfang på en 13. plass, sier Alexander Stöckl til NRK.

– Jeg vil si vi ikke var på den heldige siden, men vi står med et kjempebra resultat. Jeg satser på at det snur litt til i morgen. Da blir det et kjemperesultat, sier Stöckl.

Andreplassen gjør likevel at Egner Granerud øker ledelsen i verdenscupen sammenlagt. Markus Eisenbichler følger fremdeles nærmest Egner Granerud i totaltcupen, hvor han nå er 214 poeng bak nordmannen. Samtidig seiler Kamil Stoch opp bakfra etter tre strake seirer og er nå 240 poeng bak Egner Granerud.

Fakta Verdenscupen sammenlagt etter 12 av 27 renn 1. Halvor Egner Granerud - 848 poeng

2. Markus Eisenbichler - 634 poeng

3. Kamil Stoch - 608 poeng

NUMMER TO: Halvor Egner Granerud var igjen i toppen. Foto: RONALD WITTEK / EPA

Titisee-Neustadt har vært en god arena for de norske hopperne de siste og fire nordmenn kvalifiserte seg til finaleomgangen.

Best av dem var Halvor Egner Granerud, som med et hopp på 137,5 meter under relativt dårlige forhold lå på tredjeplass. Dermed splittet han også en polsk kvartett med Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Zyla og Andrzej Stekala.

Johann André Forfang lå nede på 28. plass etter første omgang, men vartet opp med et meget bra hopp i finaleomgangen. Med rennets lengste hopp, 144 meter, hoppet han seg opp 15 plasser, og ble nummer 13.

Marius Lindvik lå på ellevteplass etter første omgang, men hoppet også han seg oppover til åttendeplass. Lindvik hadde ledelsen til Robert Johansson satte utfor. Også han leverte et meget godt hopp i finaleomgangen og endte på sjetteplass.

Søndag er det et nytt renn i Titisee-Neustadt, før hopperne tar turen hjem til Norge før verdenscuphelgen i Zakopane om en uke.