Endelig tilbake på Viking-laget

Slik stiller Viking mot Mjøndalen i kveld.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sondre Bjørshol fra kvarteret han fikk mot Aberdeen. Foto: Kristian Jacobsen

Sondre Bjørshol har slitt med vond lysken i lang tid, men er endelig tilbake i Vikings startoppstilling borte mot Mjøndalen søndag kveld. Det blir backens første kamp fra start siden cupfinalen mot FKH i desember i fjor.

Bjørshol fikk det siste kvarteret da Viking tapte 0–2 mot Aberdeen i europacupen nylig. Under fredagens trening sa Bjarne Berntsen at Bjørshol var aktuell for å starte, men understreker at høyrebacken ikke var klar for 90 fulle minutter på banen.

Jefferson de Souza får fornyet tillit etter at han startet forrige kamp og serverte Zymer Bytyqi før 1–0-målet i 5–2-seieren mot Aalesund.

Les også Chat med Ingve Bøe under Mjøndalen-Viking

Viljar Vevatne skyves ut som venstreback i Rolf Daniel Vikstøls karantenefravær.

Slik starter Viking når de jakter sin femte strake seier i Eliteserien:

Viking (4–3–3): Iven Austbø - Sondre Bjørshol, Henrik Heggheim, Axel Oskar Andresson, Viljar Vevatne - Ylldren Ibrahimaj, Joe Bell, Fredrik Torsteinbø - Jefferson de Souza, Veton Berisha og Zymer Bytyqi.

På benken: Michael Crowe, Tommy Høiland, Even Østensen, Sebastian Sebulonsen, Sondre Auklend og Kristoffer Forgaard Paulsen.