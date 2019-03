ØIF Arendal seriemester etter vanvittig drama: – Helt magisk!

ELVERUM - ØIF ARENDAL 24–24

ØIF Arendal tok hjem seriemesterskapet i håndball for menn etter en dramatisk 24-24-kamp borte mot gullrival Elverum i siste runde søndag.

Før seriefinalen toppet ØIF Arendal tabellen med 33 poeng. Elverum hadde samme poengsum, men lå bak på innbyrdes oppgjør. I slutten av januar tapte tittelforsvareren 24-25 i Arendal.

Elverum måtte derfor vinne søndagens kamp, og hedmarkingene ledet på det meste med fem mål underveis. Hjemmelaget fikk nemlig en flying start og var foran med 5-0 før ØIF Arendal fikk summet seg. Ved pause sto det 11-11.

Det var arendalittene som startet best etter sidebytte, men Elverum snudde og ledet 20-16 med kvarteret igjen. Da syntes alt å gå vertenes vei.

Anført av blant andre André Lindboe og Martin Lindell slo sørlendingene tilbake. Lindboe har for øvrig mange år i Elverum-drakten bak seg, men byttet beite foran denne sesongen.

Olsen, Geir / NTB scanpix

Svir

Bortelaget tok ledelsen 24-23 med litt over halvannet minutt igjen. Tine Poklars scoring til 24-24 var ikke nok for Elverum.

– Det var helt magisk å vinne i deres storstue foran et stort hjemmepublikum, sa ØIFs trener Marinko Kurtovic til NTB.

– Dette svir for Elverum, men det føles desto bedre for oss, sa Lindboe til TV 2 og fortsatte:

– Det var en fantastisk laginnsats. Det er kult å slå Elverum på bortebane og ta gullet. Man kan si hva man vil om at sluttspillet er viktigst, men dette er veldig viktig for å posisjonere seg inn mot sluttspillet.

Elverums målvaktveteran Morten Nergaard tok tapet av serietittelen med fatning.

– Vi kan takke oss selv. Vi spiller for dårlig til å fortjene gull, og vi har tapt for mange kamper. Vi tapte mot Arendal borte og uavgjort her, og da fortjener vi det rett og slett ikke, sa han til TV 2.

– Det var like godt vi som kunne tatt det, mente Elverum-trener Michael Appelgren.

Olsen, Geir / NTB scanpix

Ankelbrudd

Et skår i all gleden var at ØIFs stjernespiller Josip Vidovic pådro seg et ankelbrudd like før pause. Kroaten lå og vred seg i smerte før han ble båret av banen og sendt til sykehus.

– Det var naturligvis trist for Josip, men spillerne tente ekstra til og ville vise at vi også kunne spille uten ham, sa Kurtovic til NTB.

Seriegullet er ØIF Arendals første siden 2015/16-sesongen. De to siste årene har tittelen gått til Elverum.

Søndag ble også oppsettet for NM-sluttspillet klart. ØIF Arendal gikk for Nærbø som motstander i kvartfinalen, mens Elverum plukket Bækkelaget. Drammen ble serietreer og skal møte Kolstad i første hinder i sluttspillet. Den siste kvartfinalen går mellom FyllingenBergen og Runar.

Kvartfinalene starter 27. mars og spilles best av tre kamper.

– Nå skal vi nyte dette litt før sluttspillet drar seg til, sa Kurtovic.