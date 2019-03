Klæbo-rival ut mot lagkameratene: – Jeg ble overrasket og prøvde å rope etter dem

HOLMENKOLLEN/KRISTIANSAND: Alexandr Bolsjunov var i en egen klasse på avslutningen på femmila lørdag, da Russland tapetserte pallen i Holmenkollen. Bolsjunov spurtslo lagkamerat Maxim Vylegzjanin, og sikret seieren inne på stadion.

Bolsjunov overtok dermed sammenlagtledelsen i verdenscupen, foran Johannes Høsflot Klæbo. Men selv om Bolsjunov kjemper en intens duell med Klæbo om seieren i verdenscupen, fikk han ingen hjelp av sine lagkamerater underveis på femmila.

– Ville ikke senke farten

Ved to anledninger gikk Aleksej Tsjervotkin forbi lagkamerat Bolsjunov på de innlagte spurtene, noe som kostet sistnevnte verdifulle poeng i kampen om sammenlagtseieren. De norske løperne lot Klæbo gå først da han spurtet om de viktige poengene på de innlagte spurtene.

– Jeg er overrasket, fordi jeg prøvde å rope til han (Tsjervotkin); «ikke vær så rask» Men det så ut som han enten ikke hørte meg, eller at han ikke ville senke farten nok, forklarer Bolsjunov.

– Du mistet viktige poeng, blir det avgjørende i kampen om sammenlagtseieren?

– Vi får se til slutten av sesongen, kanskje det, og kanskje ikke, svarer russeren, som ikke tar av etter seieren i Kollen.

– Det er fortsatt mange renn igjen av sesongen. Jeg tror det er 50/50 sjanse om hvem som vinner sammenlagt, sier 22-åringen.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

– Langrenn er en individuell idrett

Men Tsjervotkin, som for øvrig endte femmila på 10. plass, var ikke den eneste russeren som utfordret Bolsjunov på de innlagte spurtene. Både veteranen Maxim Vylegzjanin og Andrej Larkov ga sammenlagtlederen tøff kamp om poengene.

– Er ikke det en merkelig taktikk med tanke på situasjonen Klæbo/Bolsjunov?

– Langrenn er individuell idrett, så jeg kan ikke gjøre alt for å hjelpe ham, sier Vylegzjanin til Aftenposten.

I går ble det klart at 36-åringen legger opp etter femmila i Kollen. Det markerte han med en sterk annenplass, bak nettopp Bolsjunov.

– Jeg elsker å konkurrere. Jeg elsker folk her i Oslo. Det er derfor jeg vil gjøre mitt beste, sier han.

Larkov gjorde den russiske pallen komplett med sin tredjeplass i Kollen.

– Du ser ut til å sprinte mot Bolsjunov i de innlagte spurtene, hvorfor?

– Hm. Det handler om å kjempe for posisjonene. Jeg tenker at konkurransen er tøff, så på de to siste rundene kjører vi bare på, etter å ha ligget sammen i grupper, sier Larkov.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

– De får bare holde på

Emil Iversen, som endte på 11. plass på femmila, skjønte heller ikke mye av russernes taktikk. Han var en av nordmennene som viket for Klæbo i de innlagte spurtene. Iversen gikk blant annet inn etter Klæbo på den andre innlagte spurten.

– Jeg har ikke så mye å si om taktikken til russerne. De får bare holde på med sitt, så konsentrerer vi oss bare kun om oss selv, svarer Iversen etter å ha blitt spurt om Russlands manglende taktikk.

27-åringen forteller samtidig at det var gøy å gå femmila, selv om egen prestasjon ikke nådde helt opp til kamp om seieren.

– Jeg ligger fremme og føler meg pigg. Det er bare at jeg mangler en skikkelig fartsfylt avslutning. Det er tøffe forhold og vanskelig å få feste, og da må jeg gå mye med armene. Da går det ikke fort nok, men alt i alt er jeg fornøyd, oppsummerer Iversen. Jeg skulle gjerne vært med å kjempet om seieren i dag, men jeg manglet det siste lille giret, sier han.