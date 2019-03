Guardiola ønsker Liverpool ut av Champions League

Tyskerne møter Liverpool hjemme onsdag etter 0–0 på Anfield i første kamp i 1/8-finalen. Liverpool er klubben City kjemper med i kampen om ligagullet i England.

– Jeg beklager overfor det engelske folket, men jeg ønsker Bayern videre. Jeg elsker München, og jeg elsker Bayern. Jeg har mange venner der, sa Guardiola etter 7–0 over Schalke i mesterligaen onsdag.

Han var sjeftrener i Bayern i flere sesonger før han kom til England. Laget vant blant annet tre ligatitler under hans ledelse.

City, Manchester United og Tottenham er alle videre i Champions League.

– Det er godt for engelsk fotball at tre lag er videre, kanskje kommer også Liverpool. Det siste tiåret har spansk fotball sittet på alt. For engelsk fotball er utviklingen fremragende, sier Guardiola.

