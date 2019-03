VG: Ny VM-feil kan koste Sykkelforbundet 53 millioner

Arrangøren bak sykkel-VM har vært i hardt vær i lang tid.

Nå er det grunn til å tro at de har gjort enda en tabbe, mener advokatfirmaet Wikborg Rein.

Denne feilen kan koste Sykkelforbundet 53 millioner, melder VG.

Overførte avtale

Norges Cykleforbund (NCF) måtte betale Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) en avgift på rundt 70 millioner kroner for å få VM til Bergen.

Etter dette opprettet Norges Cykleforbund datterselskapet «Bergen 2017 AS», der forbundet selv sto som eier av samtlige aksjer.

Harald Tiedemann Hansen var president i sykkelforbundet og daglig leder i det nystartede arrangørselskapet. Avtalen om å betale denne avgiften ble overført sykkelforbundet til Bergen 2017 AS.

Saken ble ikke behandlet

Men avgjørelsen om å overføre denne arrangementsavtalen ble aldri behandlet på generalforsamlingen til Bergen 2017 AS. Og dermed er avtalen angivelig ugyldig, ifølge advokatene i Wikborg Rein. Advokatene mener derfor at pengene må tilbakebetales, ifølge styremedlem Knut Glad i sykkelforbundet.

Det skal UCI ikke være enige i. De skal dessuten ha signalisert at dersom boet etter Bergen 2017 får medhold i at pengene skal tilbakebetales, vil de kreve at sykkelforbundet blar opp i stedet.