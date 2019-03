ÖSTERSUND/OSLO: Da de største norske håpene, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland, sviktet, sto Tandrevold frem. Kun Anastasia Kuzmina fra Slovakia slo Tandrevold.

22-åringen skjøt to fulle hus under utfordrende forhold til Östersund.

– Det kan være en VM-medalje. Det er en fantastisk prestasjon i VM-debuten. Det er helt vanvittig. Det er nesten ikke til å tro, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter hennes andre skyting.

– Det er jo helt ubegripelig, fortsatte kommentatoren.

Slovakisk gull

Tandrevold tok en oppskriftsmessig ledelse da hun kom i mål, 22,9 sekunder foran lagvenninnen Tiril Eckhoff, som måtte tåle én bom på hver av skytingene.

– Det var et av mine aller beste løp, i hele livet. Så det var veldig god timing, sa Tandrevold etter at sølvet var sikret.

– Alt stemte i dag. Særlig på skytebanen. Jeg hørte før start at det var mange som bommet, og favoritter som surret det til på standplassen, så da sa jeg til meg selv at jeg bare måtte gripe sjansen og gå for det. Det funket, la hun til.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Tandrevold avslørte at hun var så overrasket over løpet at hun ikke hadde med boblebukse, siden hun bare skulle jogge hjem raskt. Hun hadde ikke beregnet en tur på pallen.

Eckhoff ble nummer ni. Det lover bra for begge Fossum-løperne før VM-jaktstarten.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg gjorde jobben. På stående er jeg hårfint nær. Da er det ekstra gøy at Ingrid gjør det så bra, sa Eckhoff.

Kuzmina hadde voldsom fart i sporet og kom til mål 9,7 sekunder foran Tandrevold, selv om hun hadde én bom. Hun var den eneste som slo Tandrevold. Tyske Laura Dahlmeier ble bronsevinner.

Fakta: VM skiskyting sprint kvinner: 7,5 km i Östersund: Gull: Anastasia Kuzmina, Slovakia 22.17,5 (1), sølv: Ingrid Landmark Tandrevold, Norge 0.09,7 min bak (0), bronse: Laura Dahlmeier, Tyskland 0.12,6 (0), 4) Hanna Öberg, Sverige 0.13,2 (1), 5) Mona Brorsson, Sverige 0.21,7 (1), 6) Denise Herrmann, Tyskland 0.23,9 (2), 7) Marketa Davidova, Tsjekkia 0.26,5 (1), 8) Jekaterina Jurlova-Percht, Russland 0.31,4 (1), 9) Tiril Eckhoff, Norge 0.32,6 (2), 10) Dorothea Wierer, Italia 0.33,2 (2). Øvrige norske: 25) Marte Olsbu Røiseland 1.11,1 (4), 62) Synnøve Solemdal 2.35,5 (4). (NTB)

Olsbu Røiseland sprakk

Tandrevold satte foreløpig karrierebeste da hun ble nummer to på fellesstarten i skiskyting i Rupholding i slutten av januar. Før det var en femteplass beste plassering.

Marte Olsbu Røiseland viste prov på voldsom langrennsform under mixedstafetten, men klarte ikke treffe nok blinker på kvinnenes første individuelle distanse på selveste kvinnedagen. Hun skjøt to bom på hver av skytingene.

– Det blir rett og slett en helsvart dag for Marte, sa Smith.

– Det var skuffende, sa NRK-ekspert Halvard Hanevold.

JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

Frolendingen tok sølv på sprinten i OL i fjor, og hun har vunnet to verdenscupseirer på distansen denne sesongen. Men det ville seg ikke i Östersund.

Synnøve Solemdal var siste norske startende på sprinten, men sprakk totalt med tre bom på stående skyting. Men én bom på liggende også, havnet hun langt bak.