Slo tilbake mot erkerivalen og forlenget sesongen

TROMSØ STORM - BÆRUM BASKET 82–70 (45-35)

Tromsø Storm måtte vinne onsdag ettermidag for å tvinge fram en tredje og avgjørende kvartfinale etter at de søndag tapte 1. kvartfinale 85–76 borte mot Bærum Basket.

Cam Gregory var virkelig i fyr og flamme i starten av kampen og sto for 10 av Storms 12 poeng da Bærum økte forspranget til 12–16 i slutten av 1. periode.

Magisk Wynn-minutt

En treer fra Marcus Wynn med under minuttet igjen av perioden og to poeng fra Gregory snudde til 17-16 og med 12 poeng hadde Gregory allerede flere poeng i 1. periode enn i forrige kamp (11 poeng).

En treer til fra Wynn i siste sekund i 1. periode sørget for at Storm med sin 8–0-run ledet med fire poeng (20–16).

Keon Lawrence prøvde mye, men sto etter 1. periode uten et eneste poeng.

Fakta: KAMPFAKTA 2. kvartfinale, BLNO, Tromsøhallen TROMSØ STORM 82 (45) BÆRUM BASKET 70 (35) Perioderes: 20–16, 25-19, 15–15, 22–20 Poeng Storm: Cam Gregory 28, Keon Lawrence 16, Marcus Wynn 13, Anders Solem 13, Henrik Lange 6, Johannes Rydningen Lange 3, Simen Samuelsen 2, Aron Finstad 1. Flest poeng, Bærum: Torgrim Sommerfeldt 15. Utvist, fem feil: Mike Zeno, Bærum.

Wynn åpnet like bra i 2. periode og satte Storms to første poeng i perioden. Storm fortsatte å kjøre på og ledet med hele 10 poeng fire minutter ut i perioden (31–21). Gregory hadde da allerede stått for 19 poeng og tatt en rekke viktige returer.

Men Bærum knappet innpå og to minutter senere var ledelsen nede i fire poeng igjen (35–31).

Da steppet Storm opp i både forsvar og offensivt og ledet med hele 12 poeng (45–33) da Bærum tok timeout igjen med 38,6 sekunder igjen til pause. Bærum scoret på påfølgende angrep, mens Keon Lawrence misset siste skudd i omgangen. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 45–35.

Bærum svarte

Anders Solem satte 3. periodes første to poeng og Storm og økte ledelsen til 12 poeng (47–35), men en kjapp 7–0-run fra bortelaget gjorde at kun tre minutter ut i perioden var det kun fem poeng som skilte lagene (47–42).

Så svarte Storm umiddelbart med sin egen 7–0-run og økte til 54–42 på under to minutter.

Med minuttet igjen av perioden var Storm oppe i en 11 poengs ledelse (59–48) etter en viktig og kald trepoenger fra Marcus Wynn.

Lagene gikk inn i siste periode på stillingen 60–50.

Bærum åpnet perfekt i 4. periode med fem kjappe poeng i første minuttet og reduserte tli 60–55.

Med 5.06 igjen å spille av kampen satt Bærum tre av tre straffekast og reduserte til 66–61.

Påfølgende to angrep satt de også og ledelsen var nede i ett poeng med fire minutter igjen å spille (66–65).

Avslutte perfekt

Så, i grevens tid, da kun ett poeng skilte lagene våknet hjemmelaget. Med en 8–0-run med topoengere fra Anders Solem, Cam Gregory, Keon Lawrence og Gregory igjen var ledelsen på ni poeng (74–65) med kun 1 minutt og 39 sekunder igjen på klokka da Bærum tok timeout.

Dette betyr at lagene møtes i en 3. og avgjørende kvartfinale i Bærum førstkommende helg.