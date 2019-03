De norske rytterne langt bak på dagens etappe av Paris-Nice

Danske Magnus Cort fra Astana-laget ble med i et brudd rett etter start på onsdagens etappe i Paris – Nice. Etter en lang dag i front kom han alene til mål.

12 andre ryttere var med i bruddet som gikk før etappen var 15 minutter gammel. Etappen var den første i rittet med betydelige bakker å forsere, og etter hvert ble det tynnet kraftig i rekkene blant utbryterne.

Mot slutten var det fire mann igjen, men de tre andre måtte slippe kort før mål i Pélussin, og Cort krysset mållinjen i ensom majestet.

Forfølgerne tok kraftig innpå, men greide ikke å hente inn utbryterne og måtte nøye seg med å spurte om 5.-plassen 48 sekunder etter at Cort tråkket inn til seier.

– Det var ikke planen å bli med i det tidlige bruddet, men jeg følte meg sterk på de første kilometerne og grep sjansen. Med en gang man er i et brudd, er selvsagt målet at det skal holde. Paris – Nice er et av de største etapperittene, og det er stort å vinne en etappe her, sa dansken.

Fakta: Sykling: Paris – Nice onsdag Sykkelrittet Paris – Nice i Frankrike onsdag, verdenstouren (6 av 37): 4. etappe (kupert), 212 km Vichy – Pélussin: 1) Magnus Cort Nielsen, Danmark (Astana) 5.03.49, 2) Thomas De Gendt, Belgia (Lotto Soudal) 0.07 min. bak, 3) Giulio Ciccone, Italia (Trek) 0.13, 4) Alessandro De Marchi, Italia (CCC) 0.18, 5) Lilian Calmejane, Frankrike (Direct Énergie) 0.48, 6) Valentin Madouas, Frankrike (Groupama-FDJ) samme tid, 7) Sonny Colbrelli, Italia (Bahrain-Merida) s.t., 8) Matteo Trentin, Italia (Mitchelton-Scott) s.t., 9) Philippe Gilbert, Belgia (Deceuninck-QuickStep) s.t., 10) Michal Kwiatkowski, Polen (Sky) s.t. Norske: 66) Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) 6.55, 101) Alexander Kristoff (UAE Emirates) 18.22, 107) Sven Erik Bystrøm (UAE Emirates) 22.32, 131) Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma) s.t. Sammenlagt: 1) Kwiatkowski 16.52.27, 2) Luis León Sanchez, Spania (Astana) 0.05 min. bak, 3) Gilbert 0.10, 4) Egan Bernal, Colombia (Sky) 0.11, 5) Trentin 0.14, 6) Tony Gallopin, Frankrike (AG2R) 0.15, 7) Rudy Molard, Frankrike (Groupama-FDJ) 0.17, 8) Romain Bardet, Frankrike (AG2R) s.t., 9) Oliver Naesen, Belgia (AG2R) 0.18, 10) Felix Grosschartner, Østerrike (Bora) s.t. Norske: 51) Boasson Hagen 14.05, 94) Jansen 22.23, 124) Kristoff 28.57, 137) Bystrøm 31.58. Rittet avsluttes søndag.

Michal Kwiatkowski fra Sky-laget syklet i mål på 10.-plass og overtok ledertrøya i rittet. Dylan Groenewegen, som syklet i gult etter seier på rittets to første etapper, var sjanseløs i bakkene og tapte over 20 minutter onsdag.

Også de norske var langt bak. Edvald Boasson Hagen jobbet seg inn til 66.-plass snaut sju minutter etter etappevinneren, mens Alexander Kristoff tapte 18.22 minutter. Sven Erik Bystrøm og Amund Grøndahl Jansen satt i en stor gruppe ryttere som kom inn 22.32 etter vinneren.

Torsdag venter en tempoetappe i rittet som avsluttes søndag.

Onsdag startet et annet verdenstourritt da Tirreno Adriatico i Italia ble innledet med lagtempo i Lido di Camaiore. Mitchelton-Scott viste seg sterkest og vant sju sekunder foran Jumbo-Visma. Michael Hepburn var først over mål for vinnerlaget og får dermed sykle i ledertrøya torsdag.

Jumbo-Visma hadde en skrekkopplevelse mot slutten da rytterne holdt på å kjøre på en kvinne som krysset gaten med hunden sin, men alle greide å svinge unna.

Carl Fredrik Hagen er eneste nordmann i rittet. Hans Lotto Soudal ble nummer sju, men Hagen greide ikke å holde følge til mål og er på 139.-plass snaut tre minutter bak lederen.