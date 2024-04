– Vi varslet at vi vurderte å legge inn en protest, men det kommer vi ikke til å gjøre. Det er fordi vi ser i regelverket at man har skjerpet reglene rundt at trenere og ledere ikke skal ta seg inn på banen, sier sportssjef Kim André Pedersen til VG – og legger til:

– Vi har sett nærmere på situasjonen og diskutert med dommere. Da ser vi at dette er en oppførsel som ikke er i henhold til reglene. Da legger vi oss flate og aksepterer utfallet.

Se hvorfor Jönsson ble utvist i videoen øverst i saken.

BLE UTVIST: Stabæk-trener Janne Jönsson. Foto: Digitalsport / Digitalsport

Utvisningen til Stabæk-trener Janne Jönsson kom på absurd vis. Karina Sævik løp med ballen langs venstresiden da Jönsson tok seg inn på banen og nærmest taklet VIF-spilleren.

Stabæk-treneren mente nemlig at ballen hadde vært over sidelinjen. Hoveddommer Veronika Fjeldvær dro likevel opp det røde kortet til Jönsson.

– Jeg ba om unnskyldning til fjerdedommer for at jeg naturligvis ikke skal være inne på banen, og så blir det rødt kort ut av det. Jeg gjør ikke noe stygt, jeg vil bare ha i gang spillet, forklarte svensken til VG tirsdag kveld.

Vålerenga vant til slutt kampen 3–2.

Ifølge NFFs retningslinjer for disiplinærsaker skal det gis to kampers karantene dersom en trener eller leder trer «inn på spillebanen for å forstyrre spillet, motstanderlagets spillere eller en i dommerteamet».

Leder for disiplinærutvalget Eirik Lindstrøm sier til VG at saken skal behandles på fredag.

Foto: Heiko Junge / NTB Kim André Pedersen Sportssjef i Stabæk

Dagen etter den oppsiktsvekkende utvisningen skriver TV 2 at Jönsson skjermes fra pressen. Det avviser sportssjef Pedersen overfor VG.

– Han skjermes ikke, men det er Stabæk og undertegnede som eventuelt skulle lagt inn en protest. Derfor er det naturlig at vi som klubb kommuniserer at vi ikke gjør det, sier han.

– Hvordan har Jönsson det i dag?

– Jeg tror Janne har det helt fint. Nå holder vi på med å gå gjennom gårsdagens kamp, så evaluerer vi og tar ut klipp med tanke på forberdelsene til neste kamp.

– Dere ser videre og legger Vålerenga-kampen død?

– Vi er ferdig med Vålerenga nå. Vi er skuffet over at ikke ikke fikk med oss noe der. Nå fokuserer vi på Brann, avslutter Pedersen.