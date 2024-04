– Planen min er å spille VM. Hvis jeg kommer med på laget, sier Mats Zuccarello på en pressekonferanse fredag.

Det skal nok ikke bli noe problem for Norges største hockeystjerne gjennom tidene.

– Jeg skal gjøre meg klar for det og etter det ha litt ferie. Vi skal også ha noen store kamper med landslaget for å kvalifisere oss for OL, sier Zuccarello.

Nordmannens lag Minnesota Wild er ferdige med sin sesong i NHL etter at grunnserien ble avsluttet med tap mot Seattle Kraken natt til fredag norsk tid.

På en pressekonferanse fredag åpner Mats Zuccarello at han skal spille i VM. Både spillerens manager Kevin Skabo og sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund bekrefter overfor VG fredag kveld at dette er planen:

– For første gang på veldig lenge blir det ikke noe NHL-sluttspill på ham. Han er i tillegg skadefri. Det er lenge siden han har kunnet representere landslaget, og har lyst til det nå, sier Skabo.

«Zucca» har ikke spilt for Norge i VM siden 2016 i Russland.

Landslagstrener Tobias Johansson har besvart VGs henvendelser fredag, men sportssjef Salsten forteller at Johansson har hatt dialog med NHL-spilleren. Med et smil beskriver han dessuten Zuccarellos sjanser for å bli tatt ut som store.

Norge er i gruppe A i VM i Praha, med blant andre Canada og Finland. Åpningskampen går mot Sveits 10. mai.

På sensommeren spiller Norge også OL-kvalik. Også der kan altså Zuccarello bidra i landslagsdrakten.

– Vi håper det, melder sportssjef Petter Salsten.