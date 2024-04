– Det er en aldri så liten skandale at Rosenborg har denne gressmatten, sier fotballeksperten i TV 2s FotballXtra.

– Vi vil den skal bli bedre, og den kommer til å bli bedre. Men samtidig så kommer jeg til å stå på: at vil du være vinnerlag, så må du vinne. Det er samme bane for begge lag. Det finnes ingen unnskyldninger, sier Rosenborg-trener Alfred Johansson til pressen.

– Det (banen) er ikke vårt fokus. Fokuset er på hvordan vi skal prestere, sier svensken.

– Det er sånn den er. Vi må spille etter de forholdene det er, sier HamKam-trener Jakob Michelsen til VG og legger heller vekt på at HamKam ikke var gode nok.

1 / 2 Slik så det ut på Lerkendal-gresset.



Rosenborg tok sin andre strake hjemmeseier etter at Ole Selnæs ladet skuddfoten og traff blink.

– Jeg ropte til Markus (Henriksen) at han skulle hoppe, og det gjorde han. Så tenkte jeg bare å legge til rette og banke til, sier Selnæs til VG om scoringen.

Ballen feide via tverrliggeren og i mål – nesten helt oppi krysset bak HamKam-keeper Marcus Sandberg.

Men klubben har ikke truffet blink med gressmatten, mener Mathisen.

– Dette kan ta tid å fikse. Det kan være langt uti mai før Lerkendal begynner å være den banen som den skal være. Det er utrolig kjedelig og tungt for Alfred Johansson og resten av gjengen.

Jesper Mathisen Fotballekspert i TV 2

– Dette er ikke en bane som er til for å spille fotball på den måten Alfred Johansson vil. Det er sikkert frustrerende for ham å spille sine første kamper på denne matten etter å ha kommet til Trondheim. Det er lettere på kunstgress i Drammen enn slik det ser ut her akkurat nå, mener Mathisen.

Også i den første hjemmekampen var oppskriften mye av det samme: Et langskudd av Ole Sæter stjal mye av oppmerksomheten, mens Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard ikke lot seg imponere av gresset.

– Denne banen innbyr ikke akkurat til spill. Det er ikke mye gress der, var blant annet beskjeden fra Sandefjord-sjef Hans Erik Ødegaard.

Etter forrige kamp varslet Rosenborgs daglige leder at klubben skulle ta grep.

– Gressmatten var ikke i nærheten av det vi er vant med her på Lerkendal. Det var veldig kjedelig for alle mann, kanskje spesielt for banemesteren vår, som legger sjelen sin i dette. Vi har tatt noen grep etter den første seriekampen for at det skal bli bedre til neste runde, sa Tore Berdal til TV 2.

Tore Berdal Daglig leder i Rosenborg

Rosenborg dominerte i første omgang og så ut som et lag med en plan før pause. Etter hvilen kjempet imidlertid HamKam seg inn i kampen og kunne ha utlignet på Lerkendal.

Selv om HamKam-kaptein John Olav Norheim ble utvist etter å ha mottatt sitt andre gule kort, fortsatte gjestene å presse på.

Men trønderne slapp med skrekken og tok tre poeng for andre gang denne sesongen.