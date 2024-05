Monegaskeren startet i beste startspor etter en god kvalifisering og ga aldri fra seg teten. Dermed kunne han juble for sin sjette Grand Prix-seier og sin første i Monaco siden debuten i 2018. McLarens Oscar Piastri tok andreplassen, mens Leclercs lagkamerat Carlos Sainz ble nummer tre.

– Det skal bli en fin kveld. Ingen skal hjem, sa Leclerc på lagradioen like etter målgang.

Etter noen minutter med å ha summet seg, ble han intervjuet om seieren.

– Ingen ord kan forklare dette. Det er et så vanskelig løp, og at vi to ganger har vært i pole, men ikke klart det, gjør det enda bedre. Det betyr så mye. Det er løpet som fikk meg til å drømme om å bli Formel 1-fører, sa Leclerc.

26 år gamle Leclerc hadde før lørdagens race ikke vunnet siden løpet i Østerrike for snaut to år siden. Leclerc har tidligere hatt mye uflaks i Grand Prix-løpene på hjemmebane. I 2021 vant han også kvalifiseringen, men bilen streiket bare minutter før start. Det kom som følge av en girkassefeil i forbindelse med en krasj mot slutten av kvalifiseringen dagen i forveien.

I 2022 var Leclerc igjen raskest i kvalifiseringen, og den gang kom han seg utpå banen til start. Men i løpet feilet Ferrari med sin strategi og måtte se Sergio Perez ta seieren.

– Jeg tenkte på faren min mer enn jeg trodde jeg kom til å gjøre mens jeg kjørte. Han har gitt alt for at jeg skulle komme hit. Det har vært en stor drøm for familien, fortsatte Leclerc.

Verstappen ikke topp fem

Banen i Monaco byr ikke på mange forbikjøringsmuligheter, og dermed er kvalifiseringen svært viktig. Søndag tok Leclerc vare på fordelen og vant.

VM-leder Max Verstappen hadde en tung kvalifisering og ble «bare» nummer seks i løpet. Verstappen vant fjorårets utgave av det ikoniske løpet og leder årets VM klart.

Den regjerende verdensmesteren har vunnet fem av åtte løp denne sesongen. I tillegg til Leclerc har Sainz og Lando Norris slått Verstappen.

Kjempekrasj

Det ble dramatisk allerede på 1. runde av søndagens løp. Haas-fører Kevin Magnussen kom borti bilen til Sergio Perez (Red Bull), og deretter traff Perez' bil Nico Hülkenberg. Dermed var begge Haas-bilene ute tidlig. Mye vrakrester på banen førte til at løpet måtte stanses en god stund.

Etter omstarten ble det dramafritt på vei inn til mål.

Neste VM-runde er i canadiske Montreal 7.-9. juni.