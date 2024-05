Sandnes-løperen Nordås måtte kjempe mot blant annet hele det kenyanske VM-laget fra Budapest i fjor.

Timothy Cheruiyot og Reynold Cheruiyot fulgte på plassene bak. Vinnertiden til Komen var 3.32,43.

Nordås var et sekund bak før sisterunden og klarte ikke å avansere. 25-åringen endte på sesongbeste med 3.33,87.

– Her var det langt fram. Det er tydelig at Narve kommer treningsstinn og lite konkurranseforberedt inn i dette, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– I tillegg var det taktisk ikke spesielt bra, la Rodal til.

1500-meteren i Qatar var den første ordentlige prøven for Nordås denne sesongen. EM og OL er de to store målene for Nordås.

Nordås' personlige rekord er 3.29,47. Sesongbeste var 3.34,11 før fredagens stevne i Doha.

Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr var blant dem som ikke stilte til start.