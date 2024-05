Det er klart etter denne ukens møtevirksomhet i langrennskomiteen i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS).

Det har vært på trappene en stund, men i slovenske Portoroz ble det besluttet at Tour de Ski-konseptet kommende sesong blir et helitaliensk arrangement.

Den 19. utgaven av touren starter i vante omgivelser i Toblach lørdag 28. desember. Deretter følger ytterligere tre renn samme sted, før sirkuset forflytter seg til Val di Fiemme.

Der venter ytterligere tre renn, med den etter hvert så velkjente kraftprøven opp monsterbakken Alpe Cermis som avslutningen. Kommende vinter består dermed Touren av i alt sju etapper.

Miljøhensyn

Etter at Tour de Ski så dagens lys i 2006 har det aldri tidligere skjedd at ett land har vært vertskap for samtlige konkurranser. Løperne har tidligere vært innom minst to ulike nasjoner.

Bak den historiske beslutningen som nå er tatt ligger det blant annet miljøhensyn.

– Ut fra et bærekrafts- og kostnadssynspunkt synes vi dette er bra, sier det svenske skiforbundets langrennssjef Lars Öberg til SVT.

Han sitter i langrennskomiteen i FIS sammen med blant andre norske Ulf Morten Aune.

Argumentet om reduksjon av kostnader baserer seg blant annet på at flere langrennsnasjoner har slitt med å få endene til å møtes de siste sesongene.

– Jeg synes at denne løsningen virker bra ut fra en svensk perspektiv, men samtidig er det selvfølgelig ikke bra om det på sikt blir for mange konkurranser i ett og samme land, sier Lars Öberg til SVT.

Slik blir programmet

FIS har foreløpig ikke publisert den endelige terminlisten som ble vedtatt i Slovenia denne uken. De italienske arrangørene opplyser imidlertid til flere medier at Tour de Ski starter med en skøytesprint i Toblach lørdag 28. desember.

Dagen etter fortsetter konkurransen med en fellesstart i klassisk stil over 15 kilometer. Etter hviledagen 30. desember venter det en 20 kilometer i fri teknikk med individuell start nyttårsaften, før det nye året innledes med en 15 kilometer lang jaktstart i klassisk til.

Vel framme i Val di Fiemme står sprint i klassisk stil på programmet fredag 3. januar, før det er fellesstart med skibytte og den avsluttende 10-kilometeren opp alpinbakken den avsluttende helgen.

I Italia jubles det over å få hele Tour de Ski-arrangementet.

– Dette er et resultat at det fantastiske arbeidet vi har nedlagt de siste årene. FIS har sett hva vi er i stand til, både med hensyn til å preparere løyper og måten vi tilrettelegger for utøverne og publikum, sier sjefen for organisasjonskomiteen i Toblach, Gerti Taschler, i en uttalelse gjengitt av Neve Italia.

Jessie Diggins og Harald Østberg Amundsen er regjerende mestre i Tour de Ski. I mesterskapsfrie sesonger har Touren vært det naturlige høydepunktet for løperne. Kommende vinter rager imidlertid VM i Granåsen over.