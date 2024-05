– Det er jaget fra foreldrene som driver hele forskjellsspiralen i fotballen, velstående pappaer som ikke bare godtar at sønnen koser seg med fotball, men også krever at han skal være et eller annet slags supertalent, uttalte Rødt-politikeren til VG.

Det får Marius Gisvold til å steile på hovedstadens vestkant.

– Jeg blir oppgitt over hans manglende kunnskap og ansvarsløshet, sier Gisvold.

Marius Gisvold

Han er styreleder i vestkantklubben Ready, og har selv etterlyst regler som kan bremse pengegaloppen.

Også Julian Madsen, som har fortalt om Hemings satsing på akademi i barnefotballen, reagerer.

– Selvfølgelig en «no-brainer» at Mímir Kristjánsson gjør vestkantforeldre til den store stygge ulven, mens han og alle andre politiker kollegaer har latt idretten råtne i årevis. Skamløst, hverken mer eller mindre, skriver han på Twitter/X.

Julian Madsen Sportslig leder Heming

Gisvold ramser opp hvordan han ser på saken:

– Ja, det er et problem i mange idretter at foreldre driver barn i henhold til sine ambisjoner og ikke barnas behov, sier Gisvold.

– Ja, det er et problem at noen bemidlede miljøer bruker sine penger til å skape ordninger som etter mitt og Mímir skjønn bryter med idrettens grunnverdier.

– Ja, det er et problem at noen få, men slett ikke flertallet, av klubbene på Oslo vest «utkonkurrerer» andre klubber, men det er ikke bare klubber på Oslo øst som rammes av dette, antagelig enda mer naboklubbene på vest.

Til tross for denne «enigheten», er Gisvold skuffet over stortingspolitikeren.

– Vi har veldig mye å være enig om, men det hjelper ikke på noen måte å komme nærmere løsninger at Kristjánsson forsøker å gjøre dette til en «klassekampsak» gjennom overdrivelser, en voldsom generalisering og fiendebildeskaping.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Det som kan hjelpe er respektfull dialog, saklig informasjon og forsiktig press mot de som har makt og midler.

Mímir Kristjánsson Stortingspolitiker (Rødt)

Mímir Kristjánsson får én replikk:

– Jeg er glad for at Gisvold deler mitt syn på disse problemene, og at Ready og andre vestkantklubber kjemper for utjevning og utbedring av banesituasjonen. Det var ikke min hensikt å skjære alle barn, foreldre eller klubber på vestkanten over samme kam.