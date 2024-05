Det ble klart da hoppkomiteen i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) hadde møte i slovenske Portoroz onsdag.

– Vi er stolte over at vi får til en Raw Air-turnering også i VM-året i Trondheim, og vi gleder oss ekstra til å vise fram VM-heltene i Holmenkollen og Vikersund bare noen dager etter mesterskapet, forteller prosjektleder for turneringen, Ståle Villumstad.

Til tross for at det skal arrangeres ski-VM i Trondheim mellom 28. februar og 9. mars, har også Holmenkollen fått hopprenn bare fire dager etter mesterskapet, på en torsdag.

– Det har vært jobbet veldig bra for å få til hopprenn også i 2025. Nå kommer VM-heltene rett til Holmenkollen, og i 2025 blir det egen hoppdag på en torsdag for første gang. Vi skal gjøre vårt for at det blir en stort «Kollenbrøl» i åpningsrennet i Raw Air neste år, sier daglig leder for Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx.

Raw Air 2025 starter dermed i Holmenkollen 13. mars, før konkurransen reiser videre til Vikersund, hvor det skal avgjøres med skiflygning. Totalt blir det ni tellende hopp for menn og sju for kvinner i turneringen neste sesong.

Forrige sesong satte Silje Opseth verdensrekord i Vikersund, og hun gleder seg nå over at 25 kvinner skal få delta i 2025. Denne sesongen var det 17.

– Fantastiske nyheter, og så blir det kult med en sesong til vinteren med så mange hopprenn i Norge. Det å hoppe skiflyging er noe av det råeste jeg har vært med på. At vi endelig er der at 25 av oss kan hoppe i Vikersund neste år, er et veldig stort skritt i riktig retning for oss. Dette vil dra kvinnehopp mer opp og fram, sier Opseth.