Det nye organet som er på trappene vil erstatte en tilsvarende og eksisterende enhet i Det italienske fotballforbundet (FIGC).

Fotballforbundet og den italienske OL-komiteen (Coni), sistnevnte landets høyeste idrettsmyndighet, har tidligere uttalt seg kritisk om planene til idrettsminister Andrea Abodi.

Etter et møte mandag uttrykte Serie A-klubbene «enstemmig sin motstand mot den foreslåtte opprettelsen av en statlig reguleringsmyndighet som skal føre tilsyn med økonomien til profesjonelle sportsklubber».

– Vi insisterer på at organiseringen av idretten forblir uavhengig av politikk, skrev Serie A videre i uttalelsen.

Totalt overrasket

Italias basketballforbund (FIP) og toppdivisjonen i den idretten, også kalt Serie A, uttaler at de er «totalt overrasket» over det omstridte grepet og hevder de ikke har vært informert om planene i det hele tatt.

Økonomien til de profesjonelle fotballklubbene i Italia overvåkes i øyeblikket av fotballforbundets tilsynskommisjon. Den var involvert da overgangsskandalen rundt Juventus ble rullet opp, hvilket til slutt endte med at storklubben ble trukket ti poeng forrige sesong.

– Dette prosjektet er respektløst overfor fotballens myndighetsorganer våre, sa fotballpresident Gabriele Gravina om regjeringens nye planer mandag.

Idrettsminister Abodi insisterer på at det nye organet ikke ville blande seg i arbeidet med å gi klubber tillatelse til å delta i ulike ligaer, og at denne oppgaven «vil forbli i hendene på FIGC».

Hva sier Uefa og Fifa?

Det er samtidig forventet at de italienske myndighetenes innblanding i fotballen vil bli lagt merke til både hos Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

I forrige måned sendte de to forbundene ut en uttalelse der det ble uttrykt «stor bekymring» over at den spanske regjeringen har besluttet å opprette en kommisjon for å «overvåke» landets skandalerammede fotballforbund.

Fifa suspenderte i 2022 fotballforbundene i Zimbabwe og Kenya som følge av at regjeringen i de to landene blandet seg i idrettens anliggender. Siden er suspensjonen opphevet.