Vålerenga til Champions League for første gang etter festfotball

(FC Gintra - Vålerenga 0–7) Årets Vålerenga-suksess fortsetter: Borte mot FC Gintra i Litauen sikret de klubbens første Champions League-sluttspill.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

KAN JUBLE: Vålerenga-jentene er klare for 16-delsfinale. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Det etter en kamp hvor Vålerenga overkjørte vertene i Litauen. Spesielt Sherida Spitse var toneangivende, og hennes gode dødballfot var involvert i fem av målene da FC Gintra ble slått hele 7–0.

Avansementet til 16-delsfinalen i Champions League ble med andre ord sikret på imponerende vis:

20 minutter var spilt da islandske Ingibjörg Sigurdardottir headet inn 1–0 etter en god Spitse-corner.

Oslo-laget fortsatte presset og fikk uttelling igjen. Etter en drøy halvtime kom kampens andre. Rikke Madsen kranglet ballen i mål etter nok en corner fra Spitse før et selvmål sørget for at Vålerenga kunne gå til pause med en solid 3–0-ledelse.

GOD: Sherida Spitse spilte en god kamp i Litauen. Tre av hennes hjørnespark endte med scoring. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Og Vålerenga fortsatte etter pausen: Spitse var nok en gang involvert da hun slo et nydelig frispark som ble stanget i mål av Dejana Stefanovic. Bare minutter senere satte Ajara Njoya inn det femte - før nok et selvmål og til slutt en scoring fra Synne Jensen sørget for 7–0-seier.

Begge selvmålene kom etter cornere fra Spitse.

16-delsfinalene i Champions League spilles fra 9. og 10. desember. Trekningen er 24. november.

Samtidig som suksessen i Europa kjemper Vålerenga om seriegull i Toppserien. Før siste runde - som er blitt utsatt etter coronasmitte i Arna-Bjørnar - topper Vålerenga tabellen med like mange poeng som Rosenborg og bare ett poeng ned til Avaldsnes. Det er med andre ord duket for en thrilleravslutning i kampen om gullet.