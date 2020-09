Nations League direkte: Ny Sørloth-scoring – Norge herjer med Nord-Irland

To elendige feilpasninger på rad fra Norge. Virker litt selvtilfredse på egen halvdel akkurat nå.

Flott innlegg fra Elabdellaoui mot Sørloth, men spissen kommer ikke nok over ballen.

HAN ER SÅ SIKKER FORAN MÅL! DET ER FEIGE LAG I BELFAST! Johansen lemper fram til Sørloth, som flikker videre til Elabdellaoui, som stusser videre til Haaland. Han får stille inn siktet, han lader kanonen og fyrer løs - utagbart i hjørnet! For en mann!

Mål for Norge!

Nord-Irland forsøker desperat å slå tilbake, og vinner et hjørnespark.

Tipper Joshua King ikke føler seg like trygg på plassen lenger.

SPISSPAR I VERDENSKLASSE! Johansen lemper i bakrom mot Haaland, som beiner fra Cathcart. Han er alene gjennom, men vinkelen er spiss og han ruller den iskaldt til siden mot Sørloth. Han spaserer ballen enkelt i mål. For noen spisser!

Mål for Norge!

Ingen god omgang for den unge stopperen.

Et minutt er lagt til.

Timevis for sent inne i duell med herr Haaland.

Joshua King sitter for øvrig på benken. Grei spissrekke i det norske landslaget nå.

Norge er veldig direkte i bakrommet i dag, og når nesten gjennom gang etter gang. Fin oppskrift mot et litt lurvete forsvar.

Sist Norge scoret to ganger før 7 minutter var spilt: 10-0-seieren San Marino september 1992.

Jarstein spiller bort ballen og Nord-Irland får en mulighet, men Davis banker den over.

KAN DET GJØRES BEDRE? Sannsynligvis. Men så vakkert det er! Haaland spiller kontant ut til Aleesami, det er mange mann i feltet og backens innlegg er helt perfekt. Sørloth er på rett sted og banker ballen via bakken og i mål!

Mål for Norge!

To mål i Østerrike - Romania, der det står 1-1.

Norge har bra kontroll nå. Vinner baller høyt i banen og lar Nord-Irland kjempe for hver meter de får.

Elyounoussi forsøker febrilsk å få med Aleesami i angrep, men det blir lett å lese for hjemmelaget.

Hjemmelaget vinner et hjørnespark ... og kommer også først på den, men Dallas kommer ikke nok over ballen.

Snart tre målløse minutter her i Belfast. Snork.

MÅLFEST! Hovland lemper opp til Sørloth, som vinner i lufta. Haaland venter på akkurat rett sted, ballen spretter akkurat rett for unggutten, som banker ballen i mål på halv volley! For en scoring. For en kamp!

Mål for Norge!

NORGES TUR TIL Å SVIKTE I FORSVAR! Even Hovland er på etterskudd når Nord-Irland lemper i bakrom, og hjemmelaget er helt alene gjennom. Jarstein redder første avslutning, men må gi retur, og McNair er på rett sted for å sette ballen i åpent mål.

Mål for Nord-Irland!

Lars Lagerbäck ser passe gudfar ut der han breier armene ut over tre stoler her i Belfast. Avslappet.

FOR EN START! Og han har vært så savnet! Stefan Johansen slår en perfekt 50-meterspasning, Moi tar den ned på brystet og setter den iskaldt i mål!

Mål for Norge!

Lagerbäck har valgt disse elleve i en 4-4-2-formasjon: Rune Jarstein - Omar Elabdellaoui, Even Hovland, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami - Stefan Johansen, Markus Henriksen, Mathias Normann, Mohamed Elyounoussi - Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth!

