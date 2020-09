Lagerbäck har valgt disse elleve i en 4-4-2-formasjon: Rune Jarstein - Omar Elabdellaoui, Even Hovland, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami - Stefan Johansen, Markus Henriksen, Mathias Normann, Mohamed Elyounoussi - Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth!

