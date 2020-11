Etter VM-suksessen gikk Mari Eide over i en ny sorg: – Jeg hadde det ikke bra i den situasjonen jeg var i

Mediene jaktet på langrennsløperen som ble vraket på landslaget. Nå forteller Mari Eide hva som skjedde.

Mari Eide var på landslaget og tok VM-bronse i Seefeld i fjor. Men i april ble hun vraket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Telefonen ringte i ett sett da Eide ble skjøvet ut av elitegjengen i april. Journalistene ville ha en kommentar. 30-åringen svarte aldri.

Eide er løperen som tok en uventet VM-bronse i ski-VM i fjor. Det skjedde et snaut halvt år etter at søsteren Ida døde under et mosjonsløp.

Den hendelsen rystet skimiljøet, for Ida Eide hadde også vært aktiv i langrenn. Hun var venninne med jevngamle Therese Johaug.

Ida var storesøsteren som den to år yngre Mari så opp til, den hun kunne ha lent seg på nå når hun står i et dilemma:

Skal hun satse videre som utøver?

Det verste og det beste

Da sprinteren sto på pallen i Seefeld, hadde hun på kort tid opplevd å miste sin kjære søster og få en sportslig uttelling som få trodde var mulig.

I Østerrike kom tårene. Da var det godt å ha samboeren og Nils-Ingar Aadne der. Han var Ida Eides samboer.

Tårene kom da Mari Eide møtte samboer Anders Gløersen, NRK og Nils Ingar Aadne etter at bronsen var klar under ski-VM i Seefeld i fjor. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Bronsevinneren gledet seg til ny sesong, men den ble ingen suksess. Langvarig sykdom gjorde at hun måtte ta fri fra trening og renn i seks uker. Kroppen bestemte.

I verdenscupløpet i Drammen, før pandemien stoppet det meste i mars, fikk Eide en bekreftelse på at hun ikke var der hun ville være. På startstreken tvilte sprinteren på egen form. Utøveren var rett og slett ikke forberedt.

– Kroppen min var ute av balanse. Den var sluttkjørt, noe den har vært det siste året. Etter VM-sesongen skjedde det noe.

Mari Eide snakker om etterdønningene. Sorgen og savnet som hun har måttet lære seg å håndtere.

– Sorgen kommer når du minst venter det. Det kan være en kommentar, situasjoner som minner om henne, eller datoen da hun døde. De dagene er jeg ikke forberedt på. Da kommer tankene som er tyngre.

For tre år siden var Mari Eides søster Ida (t.h.) til stede på Beitostølen da lillesøster tok 2. plass i sprinten. Det var stort. Foto: Mette Bugge

For høye forventninger

Etter VM-triumfen fikk Mari Eide mye mer oppmerksomhet. Det var hun ikke vant til.

– Nå merket jeg at alle rundt meg forventet mer. Det var et press jeg ikke klarte å takle.

Landslagsutøveren skjønte tidlig at hun ikke ville bli valgt til en videre plass blant de beste, selv om hun håpet at hun kunne leve på gamle resultater.

Men avgjørelsen om vrakingen gikk ikke inn på henne. Hun var likegyldig.

En tenkepause og tilbaketrekking fra offentligheten var nødvendig. Samtidig var familien på flyttefot. Omgitt av esker, hadde hun og samboer Anders Gløersen mer enn nok med å komme i orden i det nye rekkehuset på Kjelsås i Oslo.

Men alt var ikke bra.

Ga seg selv et løfte

Mari Eide var lei seg og frustrert. Hun klarte ikke å gjøre så mye fornuftig.

– Jeg lovet meg selv etter at Ida døde, at jeg skulle ha det bra. Men jeg hadde det ikke bra i den situasjonen jeg var i nå.

Samtalen med en psykolog ble til god hjelp. Ikke minst i spørsmålet om hva slags valg hun skulle ta med tanke på fremtiden.

– Han sa «ikke ta de store avgjørelser i livet når du er langt nede i livet eller høyt oppe».

Mari Eide tok opp økonomistudiene på BI. Nå slapp hun å definere seg som «bare langrennsløper». Studenten fikk flere ben å stå på.

Tidligere hadde den mangeårige langrennsløperen vært usikker på om hun kunne noe som helst etter så mange år som aktiv. Etter hvert ble hun klar over at den erfaringen kommer godt med og at toppidrettsutøvere har mange kvaliteter som arbeidslivet etterspør.

Bronse! Få trodde det på forhånd, men Mari Eide sprintet inn til pallplass under VM i Seefeld i 2019. Foto: LISI NIESNER /Reuters

Eier sitt eget prosjekt

Da hun så smått begynte å trene igjen og kom tilbake til normalen, kjente sprinteren på lysten. Men ikke hele tiden.

Det viktigste var at Eide kjente at hun har tatt eierskap til sitt eget prosjekt.

For nå har veteranen bestemt seg:

Hun stiller i åpningsrennet på Beitostølen i slutten av november. Godt og sårt på samme tid. For Eide er fra Valdres. Foreldrene, som oppbevarer VM-medaljen, bor ikke så langt fra stadion.

Hun gleder seg til å komme tilbake i miljøet, selv om sesongåpningen på Beitostølen ikke vil ligne det som har vært tidligere.

Mari Eide har det mye bedre meg seg selv nå, enn hun hadde i perioden etter VM-bronsen. Da var det ikke like lett å være motivert. Foto: Privat

Først og fremst må hun likevel få tatt noen eksamener på BI før jul. Så får hun se hva det blir til.

Ski-VM arrangeres i tyske Oberstdorf i månedsskiftet februar-mars.

– Hvordan skal da rekke å kvalifisere deg til ski-VM, hvis du har studiene i tankene?

– Da jeg tok medalje i VM, gikk jeg ikke et eneste skirenn før jul, parerer Mari Eide, med en liten latter.

I hennes hode er det mye som er mulig.