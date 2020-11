«Tokki» reagerer på ny vraking: – Hvis ikke nå, så er det aldri

Selv ikke storspill i Champions League-gruppespillet var nok til å gi Tokmac Nguen (27) en plass på det norske landslaget.

HERJET MOT BARCA: Tokmac Nguen skapte trøbbel for Barcelona-stjernene Clément Lenglet, Riqui Puig og Gerard Piqué. Foto: ALBERT GEA / X01398

Ferencváros-vingen sukker da VG spør ham om en reaksjon på at han ikke ble tatt ut i Lars Lagerbäcks siste landslagstropp for året. Han sier at han var på trening under uttaket, men fant ut av vrakingen fordi «telefonen eksploderte» av meldinger fra irriterte venner og familie.

− Hva skal jeg si? Jeg har ikke så mye mer å si enn at jeg begynner å bli smålei disse spørsmålene. Jeg føler ikke det er jeg som burde svare. Jeg gjør det jeg skal på banen, og har gjort det over en lengre periode, men det er ikke godt nok for dem. Det må jeg bare godta, sier Nguen, som riktignok har mer på hjertet om saken.

Nguen har sudansk far og etiopisk mor, men ble født i Kenya og kom til Norge som femåring. Han har landskamper for Norge på G18- og G19-nivå, men har muligheten til å representere både Sør-Sudan, Etiopia og Kenya på A-nivå. Han leverte 30 målpoeng på 84 kamper i Eliteserien for Strømsgodset og Mjøndalen før karrieren virkelig skjøt fart etter overgangen til Ungarn i 2018.

Denne høsten scoret han tre mål og leverte en målgivende pasning i Champions League-kvalifiseringen. I gruppespillet har han fortsatt storspillet: Målgivende pasning og storspill på Camp Nou mot Barcelona, scoring mot Dinamo Kiev.

– Han er med i vår 35-mannstropp, men av den spillertypen han representerer, er det tre andre vi vurderer som bedre, sa Lagerbäck på pressekonferansen mandag – og siktet trolig til Jens Petter Hauge, Mohamed Elyounoussi og Martin Ødegaard.

I tillegg er landslagskaptein Stefan Johansen, som blir brukt som venstrekant av Lagerbäck, tatt ut i troppen til tross for at han ikke er registert i Fulhams Premier League-tropp og dermed ikke kan spille klubbkamper før tidligst på nyåret.

Nguen sier han er «skuffet» over at han ikke har blitt tatt ut, men at han ikke er overrasket.

– Jeg skal være ærlig og si at så lenge jeg har spilt fotball, så har jeg alltid måttet gå en lengre vei enn de fleste. Jeg er personlig ikke sjokkert over at dette skjer. Det var jeg ikke sist heller. Det er ikke noe som sjokkerer meg. Karrieren min har vært lang og full av omveier, og dette er enda en omvei jeg tydeligvis må gå, sier 27-åringen.

– Er det ekstra tungt når dette var årets siste samling og du er midt i et Champions League-gruppespill?

– Hvis ikke nå, så er det aldri, egentlig. Det er sånn jeg ser på det. Nå har de tatt et valg. Jeg må tolke det på en eller annen måte, men det holder jeg for meg selv.

– Hva legger du i det?

– Det er ikke noe jeg har lyst til å snakke om offentlig. Men når du spiller i Champions League, har gjort det greit der, vist deg frem og likevel ikke blir tatt ut, så må man tolke det på en eller annen måte. Det bare sjokkerer meg ikke, sier Nguen, som understreker at han ikke ønsker å havne i «munnhuggeri» med landslagsledelsen.

Norge møter Israel, Romania og Østerrike under den kommende landslagssamlingen som starter førstkommende mandag.