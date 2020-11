Storscoreren kan senke Norge: «Playboy», arrestasjoner og kaos

Når Norge møter Israel må de passe seg for storscoreren Eran Zahavi (33). PSV-spissen scoret like mange mål som Cristiano Ronaldo i EM-kvaliken, men er vel så kjent for det han gjør utenfor banen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

MÅLKONGE: Eran Zahavi (nr. 7) skaper oppstyr både på og av banen. Foto: GENT SHKULLAKU / AFP

Zahavi bøttet inn mål for Israel i fjorårets EM-kvalik og endte til slutt på andreplass på toppscorerlisten. Det eneste navnet man fant foran på listen var Tottenham-spiss Harry Kane. Likt med Zahavi på 11 mål var Cristiano Ronaldo.

Rosenborg-supportere kjenner kanskje igjen navnet, for Zahavi var nemlig mannen som sendte dem ut av årets Europa League. Først sendte han PSV i ledelsen, før han la opp til det avsluttende 2–0-målet som beseglet RBKs skjebne i Europa.

Likevel er det utenfor banen han har skapt mest oppstyr.

– Zahavi har fått et slags «playboy»-stempel, mye takket være jevn dekning fra tabloidpressen mens han har besøkt utelivet i Tel-Aviv på ferie i Israel. I sommer ble han i tillegg arrestert da havnet i krangel med politiet, forteller VGs fotballekspert Tor-Kristian Karlsen, som kjenner Zahavi godt fra sin tid som sportssjef i den israelske klubben Maccabi Haifa.

Hendelsen med politet ble en stor sak i israelske medier i september. Dagen etter at Zahavi reddet poeng i Nations League med scoring mot Skottland tok han feiringen med seg hjem til Tel Aviv.

Festen ble så høylytt at politet ble tilkalt etter varsler om støy og høy musikk. Da politet møtte opp raste Zahavi.

– Fire politimenn for litt støy mellom klokken 14 og 16. Er det ingen flere voldtektsmenn, ropte Zahavi foran kameraene.

Det hele endte med at Zahavi måtte en tur i politibilen ned til stasjonen i håndjern.

Se opptrinnet under:

Selv om få ble imponert av den hendelsen, så fortsetter Zahavi å imponere på banen. Etter 122 mål på 157 kamper i Maccabi Tel Aviv, dro han til den kinesiske ligaen og fortsatte herjingen. I Guangzhou endte han med 103 mål på 117 kamper.

– Siden Zahavi reiste til Kina ved rundt toppen av karrieren, er det vanskelig å vite akkurat hvor dominerende han ville vært i en større europeisk liga. Den israelske serien er kanskje ikke noen målestokk, men han scoret 99 mål på 120 seriekamper for Maccabi Tel-Aviv før han reiste østover. Det er ikke enkelt å score mer, og ingen har vært i nærheten i etterkant, sier Karlsen.

I sommer gikk turen videre til nederlandske PSV, hvor han har startet sesongen med kun ett mål på fire kamper.

Onsdag er det norske midtstoppere som må bryne seg på storscoreren.

SENKET RBK: Eran Zahavi var sterkt delaktig i å sende Rosenborg ut av Europa. Foto: Ole Martin Wold