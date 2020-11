Idrettslag avlyste alle treninger

Etter regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag valgte Våg Fotballklubb å innstille alle treninger denne dagen.

Våg Fotballklubb fra en tidligere finale på PlussbankCup på Sør Arena. Foto: Jan-Erik Stiland

KRISTIANSAND: – Vi valgte å avlyse all treninger denne dagen til det foreligger mer informasjon fra forbundet og sentrale og lokale smittevernmyndigheter, sier Tommy Waaden.

Han er sportslig operativ leder i kristiansandsklubben som har mellom 600 og 700 medlemmer fra sju år og til senior.

Tommy Waaden sier at ingen lag i klubben uansett har trening på fredag, så får de se hva som skjer over helga.

– Vi ønsker selvsagt å kunne trene som normalt, men vil lytte til hva som kommer av råd og pålegg, sier han.

Håndball på vent

Torsdag vedtok Norges Håndballforbund å fryse all regional kampaktivitet fram til og med 10. november, noe som i praksis betyr barne- og ungdomshåndballen.

– Koronasituasjonen er alvorlig. Både sentralt og ute i regionene får vi masse spørsmål fra klubber som lurer på hva som skjer og hva de skal forholde seg til. Vi mener derfor det er viktig at det fattes én samlet beslutning som våre lag og medlemmer kan forholde seg til, selv om smittesituasjonen er ulik fra kommune til kommune, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

Opp til kommunene

Regjeringen anbefaler at kommuner med høyt smittepress vurdere tiltak som å stenge treningssentre, svømmehaller og idrettshaller og nedlegge forbud med kamper, cuper og stevner både for barn og ungdom og for voksne i breddeidretten. Idrettspresident Berit Kjøll svarer med å si at de selvsagt respekterer regjeringens anbefaling om tiltak i kommuner der smittepresset er høyt, selv om dette rammer idretten negativt.

Etter det store smitteutbruddet i Farsund og Lyngdal var begge kommunene raskt ute med å stenge kommunale idrettsanlegg og be idrettsklubbene om innstille sine aktiviteter.

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik vil med dagens smittesituasjon ikke anbefale å stenge idrettsanlegg i Kristiansand. Foto: Kristian Hole

– Vi er ikke der nå

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik i Kristiansand sier de følger svært nøye med på smittesituasjonen lokalt, men at det i Kristiansand for øyeblikket ikke er noen grunn for at idretten skal innstille sine aktivitet.

– Jeg håper heller ikke at vi kommer i en situasjon der det blir nødvendig å stenge idrettsanlegg og innstille treninger og konkurranser, sier han.

Daglig leder Geir Thorstensen i Kristiansand idrettsråd sier at hver klubb eller idrettsleder selv må vurdere hva de mener er forsvarlig av aktivitet i forhold til å smittesituasjonen. Han håper ikke det blir nødvendig å stenge idrettsanlegg, og viser til at flere klubber mistet medlemmer og rekruttering da samfunnet ble stengt ned i vår.