«Tidenes beste» la opp på direkten: – Jeg klarer det ikke uten pappa

MMA-stjernen Khabib Nurmagomedov (32) annonserte natt til søndag at han legger opp.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Khabib Nurmagomedov (32) forsvarte sin MMA-tittel natt til søndag. På direkten annonserte superstjernen at han legger opp. Foto: Christopher Pike / Reuters

Det gjorde russeren rett etter at han hadde forsvart MMA-tittelen da han beseiret Justin Gaethje (31).

– Dette var min siste kamp. Det er ingen sjanse for at jeg klarer dette uten faren min, sa Nurmagomedov like etter han hadde beseiret amerikanske Gaethje, ifølge BBC.

Nurmagomedov hadde få problemer med å forsvare sin tredje tittelkamp i MMA. Russeren hadde god kontroll i første runde, og vant med et klassisk «triangle choke» i den andre runden.

Nurmagomedov forteller at han ikke vil fortsette å kjempe i MMA uten hans avdøde far. Foto: Mahmoud Khaled / AP

Første og siste kamp etter farens død

Etter at Gaethje tappet ut, lå Nurmagomedov og gråt i ringen i flere minutter mens han ble trøstet av amerikaneren.

– Dette var første kampen etter det som skjedde med min far. Da UFC ringte meg om kampen, snakket jeg med min mor i tre dager. Hun ville ikke at jeg skulle kjempe uten min far, men jeg lovet henne at dette kom til å bli min siste kamp, sa 32-åringen og la til:

– Og når jeg gir henne mitt ord, er jeg nødt til å holde det jeg lover. Dette var min siste kamp.

Khabibs far, Abdulmanap Nurmagomedov, har vært sønnens trener gjennom hele karrieren. I sommer døde faren, bare 57 år gammel, etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Khabib Nurmagomedov og faren Abdulmanap Nurmagomedov avbildet sammen på en pressekonferanse i 2018. Foto: Pavel Golovkin / TT NYHETSBYRÅN

Ubeseiret

32 år gamle Nurmagomedov legger nå opp som ubeseiret gjennom sin karriere. Han står med 29 strake seire i MMA.

– Jeg vet bare én ting jeg ønsker fra UFC: På tirsdag må dere plassere meg som nummer én «pound-for-pound»-kjemper i verden fordi jeg fortjener det. Udiskutert MMA lettvektmester, 13–0 i UFC, 29 seire som proff i MMA-karrieren. Jeg mener jeg fortjener det, sa en emosjonell Nurmagomedov.

Pound-for-pound er et rankingsystem innenfor kampsport hvor hvem som er best av ulike utøvere er basert på vinnerstatistikken og vektklasse.

Nurmagomedov (t.h.) er ubeseiret i MMA, med sine 29 seire og null tap. Her avbildet under en kamp mot amerikanske Dustin Poirier i 2019. Foto: Mahmoud Khaled / AP

Hylles som tidenes beste

UFC-president Dana White hyller Nurmagomedov som en av tidenes beste MMA-utøvere.

– Han er en av de tøffeste menneskene på planeten. Han er den beste pound-for-pound-kjemperen i verden, og man må seriøst begynne å plassere han helt på topp med «GOAT»-status, sammen med andre man mener fortjener samme status.

UFC-president Dana White roser Nurmagomedov. Foto: John Locher / AP

Bokstavene GOAT står for «Greatest of all time», og blir brukt til å beskrive tidenes beste utøvere innenfor en rekke idretter.

Også MMA-stjernen Conor McGregor hyller Nurmagomedov:

– God prestasjon, Khabib Nurmagomedov. Jeg kommer til å fortsette. Respekt og kondolanser til deg og din familie, skriver superstjernen Conor McGregor på Twitter.

McGregors forrige MMA-tap var for nettopp Nurmagomedov. Iren tapte for russeren i runde fire i deres kamp i 2018.

Conor McGregor (t.v.) hyller Nurmagomedov etter russerens siste kamp. Her er duoen avbildet i deres kamp fra 2018. Foto: John Locher / TT NYHETSBYRÅN

Den norsk-svenske MMA-utøveren Jack Hermansson går langt i å hevde at Nurmagomedov er tidenes beste MMA-utøver.

– Fantastisk prestasjon. Khabib er kanskje tidenes beste, skriver han på Twitter.