NFF har kontaktet spillere til nødlandslag

Tre spillere bekrefter at de har blitt ringt av Norges Fotballforbund for å være med på et nødlandslag mot Østerrike.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

BLITT KONTAKTET AV NFF: Andreas Vindheim fra en kamp mot Celtic. Foto: Andrew Milligan / PA

– Jeg har fått en telefon fra NFF. Jeg stiller absolutt opp hvis det trengsg. Vi får se hvordan det blir, for det er nok VM i logistikk for de som jobber med det, sier Sparta Praha-backen Andreas Vindheim til VG.

– Jeg har blitt oppringt. Det er veldig gøy. De spurte om jeg var klar. Jeg har fått klarsignal fra klubben også, bekrefter Vitesse-midtbanespiller Sondre Tronstad til VG.

Også Håkon Evjen bekrefter til VG at han er blitt oppringt av forbundet.

VG var i kontakt med Ferencvaros-angriper Tokmac Nguen tidligere søndag. Da hadde han ikke hørt noe fra NFF.

Jens Petter Hauge bekrefter til VG at han fortsatt befinner seg på Thon Hotel Storo i Oslo. Ettersom han tidligere har vært smittet av coronavirus, er han aktuell for en eventuell kamp mot Østerrike onsdag. Han ønsker foreløpig ikke å si noe mer om saken.

Lørdag bekreftet Norwich-veteran Alexander Tettey at han ikke er aktuell.

Saken oppdateres!