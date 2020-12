Nytt finsk smittevernpåbud: – Tullete

Norges landslagsveteran Alexander Bonsaksen (33) mener det siste påbudte smitteverntiltaket i finsk ishockey - en heldekkende ansiktsbeskyttelse - er «tullete».

FØRSTE BOBLE-TEST: Norges landslagsback Alexander Bonsaksen prøvde første gang i dag, mandag, den i Finland nå smittevernpåbudte heldekkende ansiktsmasken. Selfien har han tatt under klubblaget KooKoos formiddagstrening . Foto: PRIVAT

– Jeg har sagt det til klubbdirektøren vår også. Det er mulig det vil ha en signaleffekt overfor fansen. Jeg vet ikke. Jeg tror i alle fall ikke «boblen», som vi kaller den, stopper spredning av smitte. Jeg synes det er tullete, sier Alexander Bonsaksen til VG.

Ishockeylandslagets mangeårige backkjempe er inne i sin tredje sesong for finske KooKoo. Bonsaksen er Kouvola-lagets kaptein. Hans KooKoo spilte sin siste seriekamp 2. desember (6–1 over Ässät borte) og ligger på 6. plass i toppserien Liiga. På grunn av skjerpede smitteverntiltak regionalt og nasjonalt i Finland, er seriespillet midlertidig innstilt. Neste kamp for KooKoo er 3. juledag.

Med et viktig og slik Alexander Bonsaksen ser det, inngripende forbehold: Alle spillerne i Liiga må bruke en heldekkende ansiktsmaske, som består av et visir over øyne- og nesepartiet og et gitter over munn og kjeve. Formålet skal være å hindre smitteoverføring.

– Vi har besluttet at heldekkende visir må benyttes når sesongen fortsetter. Dette er et smitteverntiltak, sier konkurransesjef Arto Järvelä i Liiga til den finske avisen Iltalehti.

Bruk av «boblen» skal også være en slags garanti eller forsikringspremie mot at alle KooKoos spillere - for eksempel - skal slippe å gå i hittil gjeldende kollektiv karantene etter påvist smitte hos en spiller fra et annet lag de nettopp har spilt mot.

– Det er slik jeg har forstått hensikten, bekrefter Alexanders Bonsaksen - som er forlovet og venter barn med snowboarddronning Silje Norendal (27).

Han prøvde den heldekkende ansiktsbeskyttelsen første gang under KooKoos treningsøkt mandag formiddag. Forrige gang han spilte med en tilsvarende beskyttelse, var som knøttespiller i Vålerenga. Det vil si for 20 år siden. Da han brakk kjeven i tyske DEL for tre år siden, spilte han en liten stund etter operasjonen med underdelen til beskyttelse for den.

Her «Bonsa» i en liten meningsutveksling med barndomskompisen «Zucca»:

Vanligvis spiller han med et «halvt» pleksiglassvisir til beskyttelse for øyene.

– «Boblen» tar bort synet ned. Det betyr at man må bevege hodet på en annen måte for å få det samme overblikket (som uten). Men det er sikkert en vanesak, sier Alexander Bonsaksen.

Han tror imidlertid ikke smitteverntiltaket vil ha noe for seg, selv om han skulle bli vant til å spille med. Han tror ikke det vil stoppe spredning av covid-19. Gitteret vil etter hans erfaring ikke hindre spytt og svette i å nå lenger enn til gitteret foran munnen.

– Hvis det et nytt tiltak skulle hatt mening, måtte det være om det ble påbudt å spille med vanlig munnbind. Det må vi bruke over alt ellers. Men for all del. Hvis «boblen» betyr at vi får anledning til å spille kamper igjen og gjennomføre serien, så er det bare å bruke den, sier Alexander Bonsaksen.

Sportssjef Petter Salsten i Norges ishockeyforbund sier at «boblen» ikke er vurdert innført i den norske toppserien Fjordkraft-ligaen eller andre relevante serier for seniorer.

– Jeg klarer ikke å se verdien i å skulle gjøre det, og hva det ville stoppet. Det måtte være at de du som eventuelt smittet har spilt imot, ikke blir smittet. I begynnelsen (av pandemien) så vi noen spille med munnbind. Men nei, det har ikke vært diskutert, sier Petter Salsten med tanke på «den finske boblen».

Antall smittetilfeller i norsk ishockey har vært lavt. I svensk ishockey har det i sammenligning vært veldig høyt. Men «boblen» vil etter alt å dømme heller ikke bli påbudt som smitteverntiltak i de to øverste ligaene for menn i Sverige.

– Jeg har ingen anelse om hva man (finske Liiga) begrunner dette med, sier Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell til svenske Aftonbladet.

Erik Ryman, tidligere norsk landslagsback, er sportssjef for Hockeyallsvenskan (liganivå 2).

– Vi så på det for minst to måneder siden. Men det fins ingen medisinsk studie som viser at det skulle ha noen stor effekt. Det er ikke noe vi vil innføre og ha som påbud. Men det er selvsagt frivillig for hver enkelt å bruke heldekkende visir, sier han til Aftonbladet.

– Skulle det komme studier som virkelig viser at det setter stopp for smittespredning, er vi kanskje tvungne til å gjøre noe, tilføyer tidligere Vålerenga-spiller Erik Ryman.